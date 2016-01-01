أحمد الدسوقى:
أكد الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن 17 مليون مواطن مصرى يتلقون العلاج سنويا من المستشفيات ا...
- الأفضل في محاربة الفساد ..والإصلاحات الاقتصادية الأخيرة غير كافية
أحمد عاشور :
أظهر تقرير النمو الشامل والتنمية لعام2017 الصادر عن...
نجوى عبد العزيز
بدأت النيابة العامة التحقيق مع أحد مستشاري وزير المالية للضرائب العقارية، وآخر يعمل مُخرجًا، متلبسيْن بتقاضي رشوة مليون جني...
مها أبوودن
علمت "المال" من مصادر مطلعة إن مستشار وزير الماليةالذى أعلنت هيئة الرقابة الإدارية القبض عليه منذ قليل، متلبسا بتقاضى رشوة مليون...
سمر السيد
توقع صندوق النقد الدولى، انخفاض عجز الميزان التجارى لمصر بنهاية العام المالى الجارى 2016/2017، بنسبة 3.7% ليسجل 36.2 مليار،...
- بركات: صدور قانون الاستثمار دفعة قوية للشركات
محمود جمال
توقع شريف بركات، نائب رئيس شركة سامسونج مصر للإلكترونيات، تحسن الأوضاع الاقتصا...
تقرير: انفجار خلف السفارتين المصرية والإيطالية في طرابلس
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الأجندة السياسية ليوم الأحد 22 يناير 2016
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