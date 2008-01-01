أونا
اختارت لجنة حكام بالاتحاد الأفريقى – كاف – الحكم الدولى الزامبى جانى سيكازوى لإدارة المباراة النهائية فى أمم أفريقيا، التى...
رويترز
ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بفعل احتمال فرض عقوبات جديدة على إيران، بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن كل الخيارات مطر...
أحمد اللاهونى
استقرت أسعار الدواجن اليوم بالسوق المحلية، وسجل الدجاج الأبيض 29 جنيهًا، والبلدى 34، والرومى 45، والبط 39، وطبق البيض ...
أونا
قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب: "إن إيران تلعب بالنار، ولا تقدر كم كان الرئيس السابق باراك أوباما، طيبًا معهم".
وأضاف ترامب، فى تغر...
المال- خاص
قام الرئيس عبد الفتاح السيسي فجر اليوم بزيارة مفاجئة إلى الكلية الحربية حيث قام بتفقد مراحل الإعداد البدني والمهاري المختلفة لط...
رويترز
انخفضت أسعار الذهب يوم الجمعة مع ارتفاع الدولار أمام الين بعدما عرضت اليابان شراء سندات حكومية وتحولت الأنظار إلى بيانات الوظائف ال...
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