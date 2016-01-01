أحمد اللاهونى :
كشف مصدر مسئول بنقابة الصيادلة، عن إصدار الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، قرارًا وزاريًّا بسحب الأدوية منتهية الصلاحية ...
المال– خاص
قفز احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري بأكثر من ملياري دولار خلال شهر واحد، ليسجل 26,363 مليار دولار بنهاية ين...
حسام الدين: حسم الفائزين منتصف مارس.. وحرمان المنسحبين عاما
كتب – عمر سالم:
سحبت 66 شركة طباعة، خاصة وعامة، كراسات الشروط الخاصة ب...
المال - خاص
أقرت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، اليوم الأحد، وقوع الطلاق الشفوي دون حاجة لوجود شهود، أو توثيق.
جاء ذلك في بيان صا...
مها أبوودن
قال عمرو المنير، نائب وزير المالية، إن وزارته ستصدر التعليمات الخاصة بالمعالجة الضريبية، لفروق أسعار العملة خلال عام 2016 خلال ا...
رجب عزالدين
أغلقت مؤشرات البورصة المصرية جلسة اليوم الأحد على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمؤسسات العربية.
وصعد المؤشر egx30 بنس...
السلطة القضائية تتحدى قرارات ترامب حول تعديل قوانين الهجرة
تومسون رويترز تستضيف القمة 11 للهيئات التنظيمية بدول الشرق ا..
مؤشر مديري المشتريات : الشركات المصرية تواصل تقليص إنتاجها ف..
موزعون يلحقون بركب حرق الأسعار للتخلص من المخزون
الأمريكية لجيولوجى البترول تحتفل بمرور 100 عام على تأسيسها
قابيل : استراتيجية متكاملة لتنمية الصادرات لأفريقيا خلال 3 س..
رئيس المصرية للاتصالات يتابع عمل سنترالات دمنهور.. الثلاثاء
قناة السويس تدرس شراء مركبين لخدمة ركاب السياحة
الزيات يضع روشتة علاج للنهوض بالقطاع السياحي
الدميري: افتتاح مكتب سياحي في ستوكهولم
هيئة الاستثمار تدعو لعقد عمومية سيجما للأدوية.. 14 فبراير
أرجنتينىة أم بلجيكية.. جنسية جديدة تنضم للفائزين بكأس الأمم
مصر المالية للاستثمارات تبيع آخِر حصة بمصر للأسمنت قنا
الهندسية للسيارات تطرح الجيل الثانى من باناميرا
ماذا تشتري الـ1000 جنيه في المعرض؟
دولار المركزي يفقد 23 قرشاً للبيع ويسجل 18.54 جنيه
مميش: تجميد مبادرة تحصيل رسوم قناة السويس مقدما
انخفاض ملحوظ في أسعار بيع وشراء الدولار .. منتصف التعاملات
أرقام وحقائق قبل النهائي الحلم بين مصر والكاميرون
1.5 مليار جنيه حصيلة بنك فيصل الاسلامى من تعويم الجنيه
بيكر ماكينزي: أداء جيد لعمليات الدمج والاستحواذ المستهدفة با..
الملا: الانتهاء من إنشاء 4 مستودعات بوتاجاز..قريبًا
مميش: بدء تطوير ميناء غرب بورسعيد بتكلفة 3 مليارات جنيه
النقل: ننفذ مشروعات بـ1.3 مليار جنيه بالإسماعيلية
السويدى إليكتريك تخطر البورصة بخسائر حريق العاشر من رمضان
ميناء دمياط: استقبال 9 سفن حاويات وبضائع عامة
خورشيد تفتتح مجمع خدمات الاستثمار بسوهاج
أغلى 10 عربات مصفحة في العالم
مصر للطيران تنقل مشجعى المنتخب للجابون
التحالفات وانخفاض التجارة أهم أسباب تراجع الحاويات فى 2017