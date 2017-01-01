راشد: أن نترك لأولادنا وطنا صالحا خير من أن نترك لهم المال
أحمد عاشور
قال يحيي راشد وزير السياحة ردا على اعتراض شركات السياحة ...
نيرمين عباس
توقع محللون فنيون أن تعاود البورصة الصعود خلال جلسة غد الثلاثاء لتتجاوز حاجز 12.800 ألف نقطة وتقترب من حدود الـ 13 ألفًا.
وهبط...
المال - خاص
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، وفداً ضم ممثلين عن 27 صندوقاً إقليمياً وعالمياً للاستثمار، والذين يزورون مصر بناءً على ...
المال - خاص
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
وقال السفير علاء ...
هبة محمد
ارتفع متوسط الدولار بالبنوك خلال تعاملات اليوم الاثنين 9 يناير 2017، مسجلاً 18.1491 جنيه للشراء، بزيادة 12 قرشاً مقارنة بأسعار أمس...
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