المال - خاص
قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، بجولة تفقدية بمدينة أسوان، استهلها بالمرور على أحد الكمائن الخاصة بالقوات المسلحة.&n...
رجب عزالدين
افتتحت تعاملات البورصة المصرية جلسة اليوم الخميس، نهاية الأسبوع، على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول.
وصعد المؤشر egx...
هبة محمد
شهدت أسعار الدولار تذبذباً واضحاً لدى أكبر 10 بنوك في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس 26 يناير 2017، إذ رفعت 3 بنوك السعر...
أعد الملف: على راشد
تفتتح اليوم الخميس أبواب معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الثامنة والأربعين، وترصد "المال" من خلال هذا الملف أبرز ا...
بدور إبراهيم
تلقت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة طلبات من 3 شركات كبرى لإدارة الأكوا بارك التى يتم تنفيذها بمنتجع الجلالة السياحى، ضمن مشرو...
تقرير GFK: «اللاب توب» تراجعت %16 و«التابلت» والهواتف الذكية %44
أجهزة «ديل» و«لينوفو»...
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