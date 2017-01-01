المال- خاص
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد، طقس شتوى شديد البرودة على شمال البلاد، بارد على شمال الصعيد، مائل للبرودة ...
المال - خاص
تقدم بوابة "المال" بيانا بأسعار الذهب اليوم في سوق الصاغة المحلية..
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مص...
متابعات:
قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إن المجرى الملاحى للقناة شهد تحميل وتفريغ 353 ناقلة بترول من الاتجاهين، خلال شهر نوفم...
وكالات:
قال واصب شاهين، حاكم إسطنبول ، للصحفيين إن 35 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 40 آخرون، عندما فتح مهاجم النار على محتفلين بالعام الجدي...
وكالات:
أضيفت «ثانية كبيسة » إلى العد التنازلى للعام الجديد، لتعويض تباطؤ دوران الأرض حول الشمس ، وأضيفت هذه الثانية مبا...
سكاي نيوز:
شهد عام 2016 العديد من الإنجازات والإخفاقات في مجال التكنولوجيا، لعل من أبرزها "احتراق هواتف جالاكسي نوت 7" وسقوط العديد من طائر...
هيرمس تخطف صدارة السمسرة في الربع الأخير لعام 2016
مقتل 2 وإصابة 4 آخرين جراء الألعاب النارية في أستراليا
بعد قرن من التخطيط لإنشائه.. افتتاح خط جديد للمترو في نيويور..
قناة فرنسية تحتفل بالعام الجديد ببث لقطات حية للأهرامات
أول صور للكنيسة البطرسية بعد ترميمها من قبل القوات المسلحة
مصر تدين الهجوم الإرهابي المزدوج في بغداد
عاجل.. إصابات فى هجوم على ملهى ليلى باسطنبول
الصين تشدد الرقابة على شراء النقد الأجنبي في العام الجديد
العالم يحتفل بـ2017 وسط استنفار أمنى غير مسبوق
الرئيس الفرنسي يوجه تحذيرًا شديدًا لترامب
طيار إندونيسي سكران يرعب الركاب
غدًا.. نظر دعوى فرض الحراسة على نقابة الموسيقيين
يوم دامٍ في بغداد
مجلس الأمن يتبنى وقف إطلاق النار في سوريا
منشق من كوريا الشمالية يكشف أسرارًا نووية عن بلاده
إصابة شخصين بانفجار عبوة لاصقة شرقي بغداد
جوجل يكشف أكثر ما بحثت عنه المرأة العربية في 2016
بالصور.. صعيد تورج 4 تناقش 15 نصًا مسرحيًا وفيلمين قصيرين
تسليم رفات طاقم طائرة مصر للطيران المنكوبة لذويهم
أطفال بين ضحايا انهيار مبنى بالمنصورة
داعش يتبنى هجوم بغداد الدامي
تركيا تتهم دولا ومجموعات بمحاولة ضرب الهدنة بسوريا
ميركل: إرهاب الإسلاميين المتشددين أكبر اختبار لألمانيا
إغلاق السفارة الأمريكية في جواتيمالا بعد تلقي تهديدات
ترامب يقضى ليلة رأس السنة الجديدة بصحبة سيلفستر ستالون
زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب اليابان
خريطة الأفلام العربية والأجنبية ليوم السبت 31 ديسمبر
جون ماكين: على روسيا أن تدفع ثمن التسلل الإلكتروني
بعد مرور70 عاما على إنشائها.. شهادة ميلاد جديدة للبحرية المص..
البنتاجون: أبو بكر البغدادي لا يزال حيًا