وزير التخطيط: خلال الربع المقبل.. ومحللون: حال ثبات سعر الصرف
أسماء السيد
تباينت آراء محللون في بنوك استثمارية، حول توقعات وزير التخطيط أش...
محمود محسن
قامت هيئة ميناء دمياط بالتنسيق مع خط ميرسك العالمى لنقل ١٢٠ حاوية كدفعه أولى إلى ميناء السخنة بالسكة الحديد من ميناء دمياط.
صرح...
ياسمين فواز
حذر النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، حكومة شريف إسماعيل، من الإهمال المتعمد في ملف تنمية الوادي الجديد، باعتبارها المعبر...
علي المصري
استقر الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخبنا الوطني لكرة القدم، على التشكيل الذى سيخوض به لقاء بوركينا فاسو، المقرر إقامت...
أسماء السيد
اختتمت البورصة المصرية تعاملاتها بجلسة اليوم –الأربعاء- على تباين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي "egx30" بنحو 0.7% عند مستوى 1...
شروق وليد
شهدت البنوك المصرية صباح الأربعاء استقرارا في أسعار بيع وشراء الدولار.
وتصدر بنك المشرق أعلى سعر لشراء الدولار بـ18.87 جنيه، بي...
هل يفي ترامب بوعوده في زيادة ميزانية الجيش؟
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بالصور.. قمصان المنتخب المصري قبل مواجهة بوركينا فاسو
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المركزى : 2.22 تريليون جنيه ودائع البنوك فى أكتوبر الماضي
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مصادر: ضريبة الدمغة على البورصة أكثر من 1 فى الألف
اتجاه لتخصيص كيلومتر من شاطئ محمية نبق لمستثمر سعودى