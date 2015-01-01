على المصرى
صعق محمود عبد المنعم "كهربا"، منتخب المغرب، وصعد بمصر للدور قبل النهائى لكأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا فى الجابون، فى...
مصدر: تسليم السيارة في غضون شهرين للعملاء
أحمد نبيل وأحمد شوقي
طرحت شرك...
أحمد عوض
أكد النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن ما جاء في تعقيب رئيس لجنة الخطة والموازنة النائب حسين عيسى على ...
ياسمين فواز
تعقد اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة اجتماعاً غدًا الإثنين، لمناقشة اتفاقيات قرض بين مصر وبنك التنم...
عمر سالم
أعلنت شركة حديد عز عن تراجع أسعارها بنحو 475 جنيها للطن، ليصل الطن للمستهلك بسعر 9520 جنيها.
وقال خالد الدجوى، العضو المنتدب لشر...
نجوى عبد العزيز
بدأت نيابة النزهة تحقيقاتها فى واقعة ضبط المخرج خالد يوسف وبحوزته أقراص من عقار "زانكس"، حيث بدأت النيابة بإشراف المس...
الجارديان تتساءل عن دستورية قرارات ترامب تجاه العرب والمسلمي..
رئيس قطاع الدين : مصر أوقفت عمليات السحب على المكشوف
المالية : الإقبال على السندات الدولارية يؤكد الثقة في الاقتص..
بالصور.. معروف يوسف يجدد للزمالك موسمين ونصف
تعرَّف على سجل الفائزين بمونديال اليد
الجارحى : عروض السندات الدولية تفوق نظيرتها فى 2015 بـ3 مرات..
فرنسا بطلًا للعالم لكرة اليد للمرة السادسة في تاريخها
إسقاط الجنسية عن القاضى وليد شرابي.. 26 فبراير
الأخوان أيوا يُنهيان مغامرة الكونغو ويصعدان بغانا لملاقاة ال..
فرحات يعزز التبادل الثقافي بين شباب أسوان والإسكندرية
وزير المالية : طرح السندات الدولية ببورصتى لوكسمبورج ولندن
مدبولي : لا زيادة بأسعار وحدات الإسكان الاجتماعى المبيعة
فهمي: 3 تحديات نواجهها لإعداد تقرير حالة البيئة لعام 2016
مصير شركات النقل في 2017
مصر للطيران تنفي تلقي إخطار بمنع سفر عدد من الركاب لنيويورك
الجارحي : صارحنا المجتمع الدولي بوضع الاقتصاد دون مواربة
كجوك : تلقينا 729 طلبًا لشراء السندات الدولية
اتصال تنظم مؤتمرًا لتكنولوجيا البنوك خلال شهرين
تشين : قرأت روايات محفوظ فوجدتها ترجمة لما يحدث بمصر
ارتفاع طفيف لدولار المركزي ويسجل 18.90 جنيه للبيع
اللقاء الفكري بمعرض الكتاب يناقش الكاتب الصيني شوي تسي تشين
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البركة مصر يقرر زيادة رأس المال بـ144 مليون جنيه
المركزي : متوسط شراء الدولار بالبنوك يسجل 18.76 جنيه
المصرية وأوتو موتيف تستهدف زيادة حصة فولكس فاجن السوقية إلى ..
قاضٍ فيدرالي يرفض قرارات ترامب ويلغى ترحيل مسلم
شريف سامي : الصعيد يستحوذ على ثلثي جمعيات التمويل متناهي ا..
قبل نفي زيارة السيسي للمصنع.. البورصة تلغي العمليات على سهم ..
مواطنون ضد الغلاء تطرح الخضراوات والفاكهة بتخفيضات 25%
مواجهة خارج التوقعات بين غانا والكونغو.. والكاميرون تترقب
قابيل: تعاقدات تصديرية مع روسيا بـ47.5 مليون دولار