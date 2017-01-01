هبة محمد
رفعت بعض البنوك الكبرى سعر الدولار، منتصف تعاملات اليوم، الإثنين، بين 5 و11 قرشًا للشراء والبيع.
وسجل الدولار في البنك الأهلي، وم...
محمد سالم
سمح البنك المركزى المصرى للبنوك المحلية بتلقى قروض وودائع مساندة من المؤسسات وبنوك التنمية الدولية مع احتسابها ضمن معدلات كفاية...
متابعات:
اعترف الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال حواره برؤساء تحرير الصحف القومية بأن الأسعار تحتاج سيطرة أكثر من هذا، مؤكدا أن ذلك يتحقق بضخ...
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