طارق عامر : ادارة موازنة الدولة قبل الإصلاح كانت تعنى تلبية طلبات الوزراء





المال - خاصأكد طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى أن إدارة موازنة الدولة قبل البدء فى تطبيق برنامج الإصلاح الإقتصادى كانت تنصب على تلبية حاجات الوزراء لتحقيق رضا القطاعات الإقتصادية التى يمثلونها.قال خلال جلسة نقاشية أدارها جهاد أزعور مدير دائرة الشرق الأوسط وشرق آسيا بصندوق النقد الدولي، على هامش اجتماعات الخريف المنعقدة في مدينة بالي الإندونيسية ، أن جزء أساس من برنامج الإصلاح هو تطوير أداء الحكومة المصرية وأدارة شئونهاأضاف : "عندما بدأنا التواصل مع صندوق النقد للحصول على مساعدته بعد استئذان الرئيس قلت لرئيس الصندوق أنني اريد برنامجا يستغرق ثلاث سنوات فى الوقت الذى كان قد عرض علينا الصندوق برنامجا يستغرق عاما واحدا .. وقلت حينئذ أننا توصلنا الى أننا نريد أن نغرس ثقافة جديدة لتطوير أداء الحكومة المصرية وأدارة شئونها"تابع ، " الأمر لم يكن متعلقا فقط بتعويم الجنيه المصري أو باتخاذ قرارات معينة أكثر مما كان يتعلق بتغيير الثقافة وطريقة أداء وتصريف الحكومة لشئون البلاد " ." على سبيل المثال لم يستحوذ فرض نظام صارم في ادارة الميزانية على اهتمام الكثيرين في مصر ، فقد كان ادارة الميزانية يعني تلبية طلبات الوزراء وتزويدهم بالميزانيات التي يحتاجونها لتحقيق الرضا"وأكد "عامر" على أن محافظى البنوك المركزية لا يرغبون عادة في اتخاذ تغييرات عميقة "ويريدون انجاز المهمة بأقل وأسهل القرارات ،لكن الاصلاحات الناتجة لا تصمد طويلا" ، مشيرا الى أهمية تحديد ما ينبغي عمله فى أى برنامج اصلاح ووضع اساسات واضحة منذ البداية وهذا ما تم فى التجربة المصرية "وأثبت نجاحه بدليل تمكن البنك المركزي بعد اصلاحه من مواجهة أزمة العملة عام 2015 بفضل القدرات التي اكتسبها"