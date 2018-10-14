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القوات المسلحة تختتم المؤتمر الدولي الخامس لطب الطوارئ والحوادث

ختام المؤتمر الطبي
ختام المؤتمر الطبي
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ختام المؤتمر الطبي

بدور إبراهيم

اختتمت فعاليات المؤتمر الدولى الخامس لطب الطوارئ والإصابات والحوادث الجسيمة، الذى نظمته مستشفى الطوارئ والحوادث بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالجلاء، تحت رعاية الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.

ويأتى ذلك في إطار الخطة القومية للدولة للاهتمام بطب الطوارئ والحوادث والتقليل من الآثار المترتبة على ارتفاع معدلات الحوادث والإصابات المختلفة، وبإشراف مجموعة من الخبراء الدوليين فى ذلك المجال.

وتناول المؤتمر الذى عقد على مدار اليومين الماضيين العديد من الجلسات العلمية والمحاضرات وورش العمل التدريبية للجراحين وشباب الأطباء والتمريض والمسعفين، وبمشاركة عدد من الخبراء والأطباء الأجانب وعدد من الأطباء والممرضين والمسعفين بمستشفيات القوات المسلحة ووزارة الصحة والجامعات المصرية.

وبدأت الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر بعرض فيلم تسجيلى عن تطور المنظومة العلاجية في مصر والإمكانات الطبية المتميزة التى زودت بها مستشفى الطوارئ والحوادث بالمجمع الطبى بالجلاء لاستقبال وعلاج الحالات المختلفة.

وألقى الدكتور جوردون مايلز، رئيس قسم الطوارئ فى الجامعة الملكية البريطانية، كلمة وجه خلالها الشكر إلى القائمين على تنظيم المؤتمر لما قدموه من دعم علمى مكثف أدى إلى تعظيم الاستفادة لجميع المشاركين، معرباً عن إمتنانه لما أدى اليه التدريب والعمل بروح الفريق الجماعى لدعم القدرات الطبية والعلمية.

ونقل مدير إدارة الخدمات الطبية تحيات القيادة العامة للقوات المسلحة لكافة المشاركين والمنظمين للمؤتمر، مؤكداً حرص القوات المسلحة على التعاون مع مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة للارتقاء بالمنظومة الطبية والعلاجية والخدمية المقدمة للمواطن المصرى.

وشملت فاعليات المؤتمر تنظيم مسابقة بين المشاركين من كافة المستشفيات والمراكز الطبية فى كيفيه التعامل مع الحوادث والإصابات الجسيمة، بهدف توحيد المفاهيم وتبادل الخبرات والدروس المستفادة حول دور الأنظمة الطبية والبروتوكولات المتعارف عليها دولياً فى مجال طب الطوارئ.

وحضر المؤتمر نخبة من الخبراء الدوليين ومستشارى وأساتذة طب الحوادث بالقوات المسلحة ووزارة الصحة والجامعات المصرية.


القوات المسلحة
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