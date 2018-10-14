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نقل وملاحة
مصرللطيران تحتفل بوصول أول الرحلات السويسرية لمطار الغردقة
الأحد 14 أكتوبر 2018 12:45 م
شركة مصر للطيران
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شركة مصر للطيران
دعاء محمود
استقبل مطار الغردقة الدولي أولي رحلات الخطوط الجوية السويسرية لمدينة الغردقة هذا الموسم الشتوي وقام وكيل خدمات الطيران بالتعاون مع شركة مصر للطيران للخدمات الجوية في الغردقة بتنظيم حفل استقبال للركاب وطاقم الطائرة.
وقامت الخدمات الجوية باستقبال الرحلة بالتعاون مع سلطات المطار وتقديم تورته احتفالا بعودة السياحة الأوربية بكثافة للمنتجات السياحية المصرية.
جدير بالذكر أن شركة مصر للطيران للخدمات الجوية تمتلك وتدير أكبر وحدات تموين طائرات في الغردقة وشرم الشيخ بطاقات إنتاجية تفوق الـ6000 وجبة يوميا لكل منهما داخل المطار وتراعي تطبيق كافة المعايير الدولية للمراجعة والجودة وتأكيد سلامة الغذاء في كل مراحل الإنتاج والتداول وقواعد الأمن الدولية لمنظمات الطيران.
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