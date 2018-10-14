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عقـــارات
التنمية المحلية تنظم ورشة عمل لتدريب نواب المحافظين
الأحد 14 أكتوبر 2018 12:44 م
أبو بكر الجندى - التنمية المحلية
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التنمية المحلية تنظم ورشة عمل للمحافظين لمعرفة مهماهم
أبو بكر الجندى - التنمية المحلية
بدور إبراهيم
تواصل ورشة العمل التي نظمتها وزارة التنمية المحلية لنواب المحافظين فعالياتها لليوم الثاني على التوالي.
ويشمل برنامج اليوم عدة جلسات عمل، تتناول الأولى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن العاملين المدنيين بالدولة، ويحاضر فيها الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وتتناول الجلسة الثانية البعد الأمني في مهام المحافظة والمشكلات ذات البعد القومي وطرق التعامل معها، ويحاضر فيها أحد خبراء الأمن الوطني.
ويناقش الدكتور عاصم الجزار نائب وزير الإسكان ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني خلال الجلسة الثالثة قانون البناء الموحد والمخططات الاستراتيجية.
ويستعرض المهندس صلاح شحاته مساعد وزير التنمية المحلية للبنية المعلوماتية خلال الجلسة الرابعة، منظومة المتغيرات المكانية والتي تساعد في الحفاظ علي أملاك وممتلكات الدولة.
وتتناول الجلسة الخامسة أساليب التعامل مع المنظمات والمؤسسات الدولية، ويحاضر فيها أحد الخبراء المتخصصين في هذا الشأن، وتناقش الجلسة السادسة تنمية المشروعات الصغيرة ويحاضر فيها المهندس ياسر عبد الوهاب مدير برنامج مشروعك.
ويختتم الجلسات الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للمعرفة والتعليم والعلوم، ويتناول منظومة النظافة والإجراءات التي تم اتخاذها حتي الآن، ويختتم اليوم الثاني بمناقشة مفتوحة بين نواب المحافظين وأحد المحافظين السابقين.
التنمية المحلية
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