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519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
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السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
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10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
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120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

الرقابة المالية تطلق موقعًا إلكترونيًا لتوعية المستثمر المصرى

الرقابة المالية
الرقابة المالية
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الرقابة المالية

المال - خاص

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، موقع لتوعية المستثمر المصري، تحت عنوان www.iinvest.org.eg يستهدف تقديم المعرفة والثقافة المالية.

يأتي ذلك في ضوء قيام هيئة الرقابة المالية بممارسة دورها الرقابى والتنظيمى على الأنشطة المالية غير المصرفية، والعمل على نشر الثقافة المالية لحماية المستثمرين ، وتعزيز فرص تعلمهم.

وقال المستشار خالد النشار، نائب رئيس الهيئة، في بيان له -اليوم الأحد- إن الموقع يستهدف إلقاء الضوء على الآليات التى يتيحها قانون الإشراف والرقابة - رقم 10 لسنة 2009 - للهيئة لحماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية وتحقيق التوازن بينها، وما تراه لازماً من إجراءات للحد من التلاعب والغش في الأسواق المالية غير المصرفية، مع مراعاة ما قد ينطوي عليه التعامل فيها من تحمل لمخاطر تجاريه.

وأضاف أن تلك الخطوة تأتى فى إطار مشاركة الهيئة في حملة "الأسبوع العالمي للمستثمر" تحت رعاية المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، والذي يضم العديد من أنشطة التوعية التي تقوم بها أكثر من 90 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO).
الرقابة المالية
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