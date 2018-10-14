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بورصة وشركات
الرقابة المالية تروج لأنشطتها في الأسبوع العالمي للمستثمر
الأحد 14 أكتوبر 2018 01:01 م
النشار
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النشار
المال - خاص
قال المستشار خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة ستروج لأنشطتها خلال الأسبوع العالمى للمستثمر من 12 أكتوبر حتى 20 أكتوبر 2018.
وتتمثل المبادرة في مجموعة من الأنشطة، وتنظيم ورش عمل ومؤتمرات في أماكن ثقافية، جلسات توعية في الجامعات، توزيع نشرات تعريفية، واختتام الفعاليات بيوم رياضي.
وأكد النشار، في بيان له، اليوم الأحد، أن طرح مبادرات التوعية المالية، وورش العمل والملتقيات والانتقال بها لمختلف ربوع مصر بهدف التثقيق المالى ، وما يتم نشره من معلومات على موقع الهيئة على شبكة المعلومات الدولية، ستظل مجرد جهود فردية من الهيئة، مالم تشارك فيها مختلف وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء – الشريك الأساسى - للهيئة فى توعية المواطنين وإرشادهم لتحقيق التثقيف المالى، وزيادة استفادة مختلف شرائح المجتمع من الخدمات المالية.
وفي هذا الإطار، أعلن النشار إعادة إطلاق موقع لتوعية المستثمر المصري تحت عنوان www.iinvest.org.eg يستهدف تقديم المعرفة والثقافة المالية للمستثمرين.
الرقابة المالية
هيئة الرقابة المالية
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