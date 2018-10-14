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جمال عبد العزيز أستاذ القانون مديرًا للتعليم المدمج بجامعة القاهرة
الأحد 14 أكتوبر 2018 12:33 م
جامعة القاهرة 111
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المال خاص
أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قرارًا بتعيين الدكتور جمال عبد العزيز أستاذ القانون التجارى بكلية الحقوق مديرًا لمركز الجامعة للتعليم المدمج.
وجاء تعيين الدكتور جمال عبد العزيز خلفًا للدكتور محمد سامى عبد الصادق الأستاذ بكلية الحقوق الذى شغل المنصب من سبتمبر 2017 حتى سبتمبر 2018، وانتهاء مدة عمله كمدير للمركز الذى شهد ازدهارًا ملحوظًا فى الفترة الأخيرة وإقبالًا من الدارسين على برامجه وفق نظام التعليم المدمج الجديد، خاصة بعد إدخال كليتى رياض الأطفال والآداب بنظام التعليم الالكترونى المدمج، وحصول الجامعة على الاعتماد الاكاديمى لبرنامج علوم الأعمال بالتعليم المدمج.
وفي سياق متصل، بدأت يوم السبت 13 اكتوبر الحالى امتحانات الدور البيني والدور الثاني بالمركز، والتي من المُقرر أن تستمر لمدة ثمانية أيام ببرامج التجارة والآداب والزراعة والحقوق والإعلام ودار العلوم ورياض الأطفال بالتعليم المفتوح.
ووجه رئيس جامعة القاهرة، تعليماته بضرورة توفير كل سبل الراحة للدارسين أثناء أداء الامتحانات، لافتًا إلى أنه اطمأن بنفسه على جاهزية القاعات ووجود كل الترتيبات الخاصة بالإضاءة والتهوية والاستعدادات الطبية وكذلك الترتيبات الأمنية الخاصة بتأمين أعمال الامتحانات.
ومن جانبه، قال الدكتور جمال عبد العزيز مدير مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، إن حوالى 13 ألف دارس يؤدون امتحانات الدور البيني والدور الثاني، مُشيرًا إلي أنه تم الانتهاء من كافة الترتيبات والاستعدادات اللازمة لعقد تلك الامتحانات وإعلان توقيتاتها وأماكن إنعقادها على الصفحة الرسمية للمركز على شبكة الإنترنت.
وحث مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، الدارسين على الالتزام بقواعد الامتحانات واحترام مواعيدها وعدم دخول الامتحانات بالهواتف المحمولة.
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