الرقابة المالية تطلق موقعاً إلكترونياً لتوعية المستثمر المصري

المستشار خالد النشار

المال - خاص



قال المستشار خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة أعادت إطلاق موقع إلكتروني لتوعية المستثمر المصري وهو www.iinvest.org.eg وذلك في شكل جديد أكثر جاذبية وتقديمًا للمعرفة والثقافة المالية.



وأضاف النشار فى بيان حصلت "المال" على نسخة منه أن الاجراء بهدف نحو توظيف تكنولوجيا المعلومات لتوصيل رسائل عبر الفضاء الإلكتروني للتعريف بالدور الرقابى الذى تمارسه الهيئة لتحقيق سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، بجانب إلقاء الضوء على الآليات التى يتيحها قانون الإشراف والرقابة - رقم 10 لسنة 2009 - للهيئة لحماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية وتحقيق التوازن بينها، وما تراه لازما من إجراءات للحد من التلاعب والغش في الأسواق المالية غير المصرفية وذلك مع مراعاة ما قد ينطوي عليه التعامل فيها من تحمل لمخاطر تجارية.



يأتى ذلك فى ضوء قيام هيئة الرقابة المالية بممارسة دورها الرقابي والتنظيمي على الأنشطة المالية غير المصرفية، والعمل على نشر الثقافة المالية لحماية المستثمرين، وتعزيز فرص تعلمهم.



وأضاف النشار أن تلك الخطوة تأتي في إطار مشاركة الهيئة في حملة "الأسبوع العالمي للمستثمر" تحت رعاية المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية والذي يضم العديد من أنشطة التوعية التي تقوم بها أكثر من (90) دولة من الدول الأعضاء في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO).



وأوضح أن الهيئة ستروج لأنشطتها خلال الأسبوع العالمى للمستثمر من 12 أكتوبر حتى 20 أكتوبر 2018 وحيث تتمثل المبادرة في مجموعة من الأنشطة، وتنظيم ورش عمل ومؤتمرات في أماكن ثقافية، جلسات توعية في الجامعات، توزيع نشرات تعريفية، واختتام الفعاليات بيوم رياضي.



وأكد أن طرح مبادرات التوعية المالية ، وورش العمل والملتقيات والانتقال بها لمختلف ربوع مصر بهدف التثقيق المالى، وما يتم نشره من معلومات على موقع الهيئة على شبكة المعلومات الدولية ، ستظل مجرد جهود فردية من الهيئة ، مالم تشاركنا فيها مختلف وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء – الشريك الأساسى - للهيئة فى توعية المواطنين وإرشادهم لتحقيق التثقيف المالى ، و زيادة استفادة مختلف شرائح المجتمع من الخدمات المالية.