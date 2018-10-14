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اقتصاد وأسواق
الجامعة البريطانية تفتتح حاضنة أعمال
الأحد 14 أكتوبر 2018 12:20 م
الجامعة البريطانية بالقاهرة
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الجامعة البريطانية بالقاهرة
مها أبوودن
افتتحت كلية الطاقة الجديدة والمتجددة بالجامعة البريطانية، اليوم الأحد، حاضنة أعمال بحضور عدد كبير من المستثمرين ورواد الأعمال المستثمرين والأجانب والأكاديميين المتخصصين في المجال، وعلى رأسهم محمد فريد خميس رئيس مجلس إدارة مجموعة النساجون الشرقيون، ورئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية.
ويهدف مشروع الحاضنة إلى مد جسور التعاون مع المستثمرين المحليين والأجانب فى مجال الطاقة المتجددة التى تعتبر هدفًا قوميًا عالميًا، ما دعا القائمين على مشروع إنشاء الكلية المتخصصة فى هذا المجال بالجامعة البريطانية إلى التفكير، حتى صدور قرار رئيس الجمهورية عام 2015 بإنشائها.
واستعرض هيربرت تشين، مدير العمليات بشركة تشهولدنج -إحدى الشركات الرائدة فى مجال الحدائق العلمية بالصين- تجربة إنشاء الحدائق العلمية بالصين وأهميتها، شارحًا أطر التعاون المشترك بين شركته والجامعة البريطانية فى مجالات عدة من بينها الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن حجم استثمارات الحدائق العلمية بالصين يبلغ 23%، من الناتج المحلى الإجمالى ويمثل 21% من الضرائب.
بريطانيا
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