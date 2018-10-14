فاروس يتوقع تعافي البورصة بدعم القطاع العقاري

أسعار العقارات

منى عبدالباري



يتوقع بنك استثمار فاروس أن تشهد البورصة المصرية اليوم تعافيا بدعم قطاع العقارات عقب تسريب أنباء حول قرب تنفيذ صفقة استحواذ السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" على مدينة نصر .



وبحلول الساعة 11.45 دقيقة من تداولات اليوم شهد السوق صعودا سجت نسبته 1.8% للمؤشر الرئيسي EGX30، و0.4% للمؤشر السبعيني EGX70، مدعومة بمشتريات عربية ومحلية قيمتها 446 ألف جنيه، و 8.6 مليون جنيه على الترتيب.



كما سجلت أسهم العقارات ارتفاعات ملحوظة بحلول منتصف التداولات حيث ارتفع سهم إعمار مصر بنحو 5% مسجلا 3.3 جنيه، كما ارتفع سهم بالم هيلز بنحو 4% إلى مستوى 2.12 جنيه، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة 2.35% إلى 10.45 جنيه.



ومن المتوقع أن يستفيق سهم مدينة نصر اليوم، وأن يدب النشاط في قطاع العقارات، بعد تسريب أخبار استحواذ سوديك على مدينة نصر للإسكان والتعمير عبر مبادلة سهم من سوديك مقابل سهمين من مدينة نصر، وفقا لمذكرة بحثية صادرة عن بنك الاستثمار.



ويرى "فاروس" أن مبادلة سهم مقابل سهمين يأتي متوافقًا مع القيمة العادلة المجمع عليها لسهمي سوديك (30 جنيهًا)، ومدينة نصر (15 جنيهًا).



وكانت البورصة المصرية قررت اليوم إيقاف التداول على أسهم كل من سوديك، ومدينة نصر بدءاً من جلسة اليوم لحين مخاطبة الشركتان للبورصة حول ما نشر في صحيفة محلية اليوم بعنوان "سوديك تستحوذ على مدينة نصر بمبادلة سهم لكل سهمين".



وذكرت صحيفة حابي، أن مجلس إدارة شركة سوديك قرر في اجتماعه المنعقد أمس، تقديم عرض للاستحواذ على شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير عبر مبادلة أسهم بواقع سهم من سوديك مقابل سهمين من مدينة نصر.



وفي شهر أبريل الماضي قالت مدينة نصر للإسكان والتعمير، إن مجلس الإدارة ناقش مقترح التعاون مع شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار - سوديك، إما بالدمج وإما بالاستحواذ كما أبدت "سوديك" ترحيبها بالدخول في مفاوضات مبدئية مع شركة مدينة نصر للإسكان لمناقشة إمكانية التعاون بين الشركتين.