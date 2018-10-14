اتفاقية بين قناة السويس والقوى العاملة لإنشاء أكاديمية للاستزراع السمكي

الفريق مهاب مميش

نادية سلام



وقع الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، ومحمد محمود سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الأحد، اتفاقية تعاون مشترك بين هيئة قناة السويس "شركة قناة السويس للاستزراع السمكي والأحياء المائية"، ووزارة القوى العاملة، لإنشاء أول أكاديمية مهنية متخصصة للاستزراع السمكي البحري بمحافظة الإسماعيلية بالتعاون مع جامعة فيينا بالنمسا، بهدف توفير المهنيين المتخصصين في أنشطة الاستزراع السمكي علي مستوي مصر والمنطقتين العربية والإفريقية، بحضور عدد من قيادات الهيئة ووزارة القوى العاملة، بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بالإسماعيلية.



يأتي توقيع اتفاقية التعاون المشترك بين هيئة قناة السويس ووزارة القوى العاملة، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تكاتف الجهود الوطنية وتعزيز أواصر التعاون بين كافة مؤسسات الدولة لمواجهة متطلبات التنمية المستدامة التي تستهدف تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة مع الحفاظ على البيئة دون المساس بالموارد الطبيعية للدولة لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.



وبمقتضى الاتفاقية، يتعاون الجانبان من خلال فريق عمل فني مشترك يعمل بصفة دائمة والتنسيق المشترك لتذليل أيه عقبات تواجه إنشاء وتشغيل أول أكاديمية مهنية متخصصة في مجال الاستزراع السمكي البحري، لتكون صرحاً علمياً لتأهيل الشباب الحاصلين علي الدبلومات الفنية المتوسطة (زراعة - صنايع - تجارة ) وتنمية قدراتهم بما يمكن معه خلق كوادر مهنية متخصصة في الاستزراع السمكي البحري في المجالات البيطرية والبيئية والفنية، إضافة إلي مهارات التصنيع والتسويق، من خلال مناهج دراسية محددة وممارسات عملية مماثلة للنظم المطبقة عالمياً، تستغرق عامان تحت إشراف متخصصون وخبراء من داخل مصر وخارجها.



وفقاً لبنود الاتفاقية، تلتزم شركة الاستزراع السمكي التابعة للهيئة بإنشاء وتجهيز مقر للأكاديمية وتزويده بقاعات، ومعامل للدراسة، وغرف إعاشة للدارسين، مع توفير التدريب العملي بالمشروع، والذي يمثل 80 % من برنامج التأهيل المهني، علاوة على منح شهادات مهنية معتمدة من الأكاديمية للدارسين يمكن بموجبها اعتماد الخريجين داخل مصر وخارجها، فضلاً عن توفير فرص عمل لخريجي الأكاديمية طبقاً لاحتياجات شركة الاستزراع السمكي.



على الجانب الآخر، يبرز دور وزارة القوى العاملة باعتبارها الجهة الرسمية المُعتمدة في وضع ضوابط العمل ومنح التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة من خلال المشاركة في إعداد الاختبارات الفنية اللازمة لاجتياز المتدربين للتدريب واعتماد شهاداتهم، مع إصدار شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة للخريجين، بالإضافة إلى الإشراف والمتابعة الدورية لأعمال الأكاديمية ووضع الضوابط الملزمة لمشروعات الاستزراع السمكي بأهمية وجود مهنيين معتمدين للعمل بها لتحقيق قيمة مضافة وجودة أفضل للمنتجات، وأخيراً المشاركة في توفير فرص عمل للخريجين في المشروعات المماثلة علي المستوي المحلي والعربي والإفريقي.