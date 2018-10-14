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اتصالات وتكنولوجيا
بمشاركة 4500 شركة.. افتتاح معرض جيتكس دبى
الأحد 14 أكتوبر 2018 11:59 ص
جيتكس دبى
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جيتكس دبى
دبي - محمود جمال:
افتتحت فعاليات الدورة 38 من معرض ومؤتمر جيتكس دبى للتقنية 2018، والمقام بمركز دبى التجارى العالمى، اليوم الأحد، بإمارة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة 4500 شركة تمثل أكثر من 97 دولة، ويتم عرض أحدث ما توصلت إليها التكنولوجيا فى العالم، وإطلاق مبادرات كبرى فى مجال تقنية المعلومات.
ويحظى معرض "أسبوع جيتكس للتقنية" بشهرة كبيرة بين المتخصصين فى مجال تكنولوجيا المعلومات، ورواد الأعمال حيث يجمع كبار اللاعبين الذين يقومون بعرض تجاربهم الأكثر تقدماً على مستوى العالم، والدفع بالتحول الرقمى، ويضع ملامح الاتجاه العام لمستقبل التقنية فى منطقة الشرق الأوسط وخارجها.
ويسلط المعرض فى نسخته للعام الحالى الضوء على أربعة قطاعات رئيسية، هى: المدن الذكية، والواقع المعزّز والافتراضى، وإنترنت الأشياء والتصنيع الذكى، ويتضمن المعرض عرض المدن الذكية الأكثر تقدماً على مستوى العالم التى تستخدم تقنيات الجيل القادم فى البنية التحتية، وكل ما هو متعلق بالثورة الصناعية الرابعة، وتعرض كبرى شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى العالم أهم التقنيات فى مجال تطور الروبوت والذكاء الاصطناعى والمدن والخدمات الذكية والحلول والخدمات الخاصة بتأمين البيانات.
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