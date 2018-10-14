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اقتصاد وأسواق
جمعية رجال الأعمال: إشادة البنك الدولي بمصر ليست مجاملة
الأحد 14 أكتوبر 2018 11:56 ص
حسن حسين
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جمعية رجال الأعمال: الدولة أصبحت مؤهلة لاستقبال الاستثمارات المباشرة
حسن حسين
مها أبوودن
علق حسن حسين، الخبير المالي، ورئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال، على إشادة البنك الدولي وصندوق النقد بما قامت به مصر من إصلاحات خلال اجتماعات الخريف المنتهية الجمعة الماضية بمدينة بالى الأندونيسية، بأن مصر بشكل عام تحرص على إقامة شراكات مع مختلف مؤسسات الأمم المتحدة، للمساهمة في جذب الاستثمارات، وإشادة البنك الدولي وصندوق النقد بتجربة مصر في الاصلاحات الاقتصادية، ليست محض مجاملة، ولكنها لنشاطات مصر واسهاماتها في تحسين مناخ الاستثمار.
وأضاف حسين، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن أداء مصر الجيد في مؤشرات الاقتصاد المصري وزيادة الثقة، والتي جاءت من ضبط معدلات النمو وانخفاض معدلات البطالة، فضلًا عن انخفاض معدلات التضخم، وعجز الموازنة في احتياط النقد الأجنبي والدين العام، ما زاد ثقة تلك المؤسسات العالمية في الاقتصاد المصري.
وأوضح حسين، أن الدولة تتطلع بنظرة مستقبلية، لتنقل مصر نقلة نوعية في 2020، وهذا لن يتحقق بدون الاستثمار في العنصر البشري، ما بدا واضحًا خلال هذه الفترة في اهتمام الدولة بالنواحي الاجتماعية بالنسبة للشباب بشكل واضح.
وأشار إلى أن الدولة وضعت الأولوية لمشروعات الشباب في الصندوق الاستثماري التنموي وكذا دعم رواد الأعمال، لربط أهداف التنمية مع الاستثمارات ذات البعد الاجتماعي والبيئي، والموفرة لفرص العمل للمواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد أن ثقة المؤسسات الدولية في النهج السياسي للدولة المصرية وانفتاحها على كافة الأطراف الدولية تعطي ثقة للمستثمرين باستقرار الاقتصاد المصري، مؤكداً أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أدى إلى تحقيق بنية أساسية في الطاقة والطرق والمشروعات العملاقة غير مسبوقة، فضلًا عن وجود بنية تشريعية تعمل على استقرار السوق وتشجيع المستثمرين.
وأشار إلى أن أهمية الاهتمام بالاستثمار في العنصر البشري وهو مرتبط بالاستثمار، وبدأت الحكومة المصرية في اتخاذ خطوات جادة نحو تعديل نظام التعليم وتأهيل الشباب لسوق العمل بالتوازي مع الاقتصاد مباشر.
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