أسعار الدواجن تواصل الهبوط.. و30 جنيهًا لكيلو البلطى

دواجن حية



أحمد اللاهونى



واصلت أسعارالدواجن انخفاضها اليوم فى السوق المحلية لتسجل 29 جنيها لكيلو الدجاج الأبيض، مقابل 30 أمس و35 للساسو و38 للبلدى، و45 للرومى، 45 للبط، تراوح طبق البيض بين 37 و 38 جنيها، وفقا لعبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.



وأكد محمد صالحين، تاجر بالدقى، استقرار أسعار الأسماك لتتراوح بين 25 و30 جنيهًا لكيلو البلطى، وسجل الدنيس 170 جنيهًا، والقاروص 180 جنيها، والتعابين 150جنيها، وتراوح البورى بين 50 و70، والمكرونة بين 50 و75، والجمبرى بين 150 و250، والكابوريا بين 80 و160.



كما استقرت اللحوم لتتراوح بين 100 و120 لكيلو الكندوز و135 للضانى، و140 للبتلو، حسبما أوضح محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية.







