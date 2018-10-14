غدًا.. آخر موعد لسداد الضريبة العقارية دون غرامات

سامية حسين

كتبت مها أبوودن



قالت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية إن غدًا الإثنين 15 أكتوبر هو آخر موعد لسداد الضريبة العقارية دون غرامة تأخير لمن يمتلكون وحدة سكنية تزيد قيمتها عن 2 مليون جنيه، أو الذين يمتلكون أكثر من وحدة سكنية.



وتنتهي المهلة الإضافية يوم 15 أكتوبر الجاري والتي استمرت علي مدى ثلاثة أشهر منذ 15 يوليو الماضي و تم مدها إلى 15 أغسطس ثم إلى 15 أكتوبر الحالي تسهيلا علي أصحاب الوحدات الخاضعة للضريبة في سداد الضريبة دون طوابير أو زحام .



وأضافت رئيس المصلحة أنه يجوز للمواطن الذي تستحق عليه الضريبة العقارية منذ تطبيق القانون في 2013 وحتى 2018 أن يتقدم بطلب تقسيط الضريبة المستحقة عليه إلى مصلحة الضرائب العقارية أو المأمورية التابع لها عن هذه السنوات، حيث يمكنه القيام بسداد ضريبة سنة حالية وهي 2018 مع سنة سابقة ومثال على ذلك فإنه إذا كانت الضريبة السنوية لعام 2018 تبلغ 1000 جنيه فأنه يقوم بسداد 2000 جنيه نظير السنة الحالية 2018 مع إحدى السنوات السابقة ويستمر المكلف بسداد الضريبة العقارية المستحقة عليه سنة حالية مع سنة سابقة لحين سداد كافة السنوات السابقة.



وأشارت الدكتورة سامية حسين إلى أنه في حال سدد الممول المستحقات الضريبية حتى عام 2017 فإنه لديه مهلة لسداد الضريبة المستحقة للعام الجاري حتى نهاية ديسمبر 2018 دون غرامة.



وأوضحت حسين بأنه ضمن التيسيرات أيضًا السماح لمالكي الوحدات العقارية المكلفين بأداء الضريبة سداد مبالغ تحت حساب الضريبة العقارية المستحقة عليهم لحين معرفة التقدير الضريبي للوحدة الخاصة بهم، وذلك بمعرفة القيمة بشكل تقريبي من خلال الوحدات المجاورة المماثلة.



وأكد بيان وزارة المالية أنه من ضمن التيسيرات أيضًا إعطاء مهلة لأصحاب السكن الخاص التي تقل قيمته عن مليوني جنيه حيث سمحت لهم المصلحة بعدم الذهاب حتي 30/6/2019 منعًا للزحام مع الممولين المطالبين حاليًا بالضريبة وأنه يمكنهم الاستفادة بالمهلة التي تستمر لمدة ثمانية أشهر ونصف حيث يمكن خلال هذه الفترة الذهاب لتقديم نموذج الإعفاء الخاص بوحدتهم السكنية والحصول عليه مباشرة من المأمورية التابعين لها.



وفي السياق ذاته أكدت رئيس مصلحة الضرائب العقارية خلال جولتها لعدد من مأموريات الضرائب العقارية على حسن سير العمل في المأموريات الضريبية والتي امتدت ساعات العمل بها حتى الساعة التاسعة مساءً للتيسير على المواطنين وتجنب التزاحم نظرًا للإقبال الكبير من المواطنين لسداد الضريبة المستحقة عليهم.



جدير بالذكر أن مصلحة الضرائب العقارية قامت بتدشين موقع إلكتروني وهو http://enquiry.rta.gov.eg لاستيفاء نموذج بيانات عن الوحدة المراد الاستعلام عنها وذلك بديلًا عن ذهاب الممول بنفسه لمعرفة قيمة المطلوب سداده إلى جانب تخصيص مركز اتصال رئيسي بخط مباشر برقم (0235317323) ملحق بـ 10 خطوط فرعية للرد على تساؤلات الممولين، بالإضافة إلى إتاحة قائمة مختصرة بالإجابات على الأسئلة الأساسية والشائعة للمواطنين المتعلقة بالضريبة العقارية وذلك على موقع المصلحة الرسمي www.rta.gov.eg بالإضافة إلى قبول سداد الضريبة العقارية المستحقة على الوحدات العقارية بالساحل الشمالي والعين السخنة والمناطق الساحلية في المأموريات الخاصة بهم أو في مبني الخزانة العامة بلاظوغلي.

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