سعر الدولار بمصر الآن | أعلى سعر بمصرف أبوظبى الإسلامى

دولارات 2



تقرير - أحمد الدسوقى:



تنشر "المال"، أسعار الدولار الآن فى بداية تعاملات، اليوم الاحد 14-10-2018 وواصلت سعر العملة الأمريكية استقرارها فى مجموعة من أكبر البنوك المحلية.



سعر الدولار فى مصر الآن بالبنك المركزى



17.85 جنيه للشراء



17.97 جنيه للبيع



سعر الدولار الآن بالبنك الأهلى المصرى



17.78 جنيه للشراء



17.88 جنيه للبيع



سعر الدولار الآن ببنك مصر



17.79 جنيه للشراء



17.89 جنيه للبيع



سعر الدولار الآن فى بنك القاهرة



17.86 جنيه للشراء



17.96 جنيه للبيع



سعر الدولار الآن فى بنك الأسكندرية



17.86 جنيه للشراء



17.96جنيه للبيع



سعر الدولار الآن فى البنك التجارى الدولى cib



17.86 جنيه للشراء



17.96 جنيه للبيع



سعر الدولار الآن فى البنك العربى الأفريقى الدولى



17.85 جنيه للشراء



17.95 جنيه للبيع



سعر الدولار الآن فى بنك hsbc



17.86 جنيه للشراء



17.96 جنيه للبيع



سعر الدولار الآن فى بنك قطر الوطنى الأهلى qnb



17.85 جنيه للشراء



17.95 جنيه للبيع



سعر الدولار الآن فى البنك الزراعى المصرى



17.78 جنيه للشراء



17.88 جنيه للبيع



سعر الدولار الآن فى بنك الإمارات دبى الوطنى مصر



17.86 جنيه للشراء



17.96 جنيه للبيع



تقدم البنوك التالية أعلى سعر لشراء الدولار:



سعر الدولار الآن بمصرف ابو ظبى الاسلامى



17.88 جنيه للشراء



17.96جنيه للبيع



سعر الدولار الآن ببنك المصرى الخليجى



17.88 جنيه للشراء



17.96 جنيه للبيع



سعر الدولار الآن ببنك قناة السويس



17.88 جنيه للشراء



17.96جنيه للبيع





