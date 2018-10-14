تفاصيل زيارة وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط إلى مصر

أليستر بيرت - وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط

سمر السيد



قال بيان للسفارة البريطانية لدى القاهرة حصلت "المال" علي نسخة منه، أن أليستر بيرت وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وصل إلى القاهرة أمس السبت في زيارةٍ لدعم رؤية الحكومة المصرية في تطوير التعليم فضلاً عن تدعيم ريادة الأعمال المصرية.



ووفق البيان، سيقوم الوزير "أليستر بيرت" بزيارةٍ إلى أحد المدارس المصرية لكي يُلم بشكلٍ أكبر بكيفية استمرار المملكة المتحدة في دعم رؤية الحكومة المصرية بشأن الإصلاح التعليمي مشيرا إلى أن المملكة المتحدة هي بالفعل الشريك الأقرب لمصر في مجال التعليم، حيث شهِدَ هذا العام وحده عددًا من المبادرات التعليمية الجديدة والتي تشمل مذكرة تفاهم بشأن الجامعات الفرعية الدولية وبعثة تجارية لتكنولوجيا التعليم.



كما ستُركِّز الزيارة أيضًا على ريادة الأعمال والالتزام العميق للمملكة المتحدة بالتعاون مع مصر من أجل إتاحة فرص جديدة للشباب المصري.



وعقِبَ زيارته الأخيرة لمصر، ضاعفت المملكة المتحدة من استثماراتها في مجال الشركات الناشئة في مصر لتصل إلى 47 مليون جنيهًا مصريًا، وقدَّمت أيضًا ضمان قرض بمبلغ 140 مليون دولار لدعم خطط الإصلاح الاقتصادي لمصر.



وفي أثناء زيارته التي تُمثِّل رحلة الوزير الثالثة إلى مصر خلال عامين، سيلتقي الوزير "أليستر" بالوزير سامح شكري - وزير الخارجية المصري - للتباحث حول القضايا الإقليمية والدولية.



كما سيلتقي الوزير أليستر برواد الأعمال المصريين أثناء إطلاق برنامج المجلس الثقافي البريطاني لدعم للاقتصادات الشاملة والإبداعية. وسيُعزِّز هذا بدوره من الصناعات الإبداعية في مصر من خلال برنامج مصري جديد قيمته 30 مليون جنيهًا مصريا لدعم ريادة الأعمال على نطاق القطاع. كما سيحتفل أيضًا بإطلاق العام الثاني من برنامج "مصر تبدأ" الذي تُموِّله المملكة المتحدة في حفل استقبال مع بعض المستفيدين من البرنامج الذي يدعم رواد الأعمال المصريين ببرامج توجيهية وتدريبية.



وسيلتقي الوزير أيضًا بممثلي المجتمع المدني لمناقشة مجموعة من القضايا.



وفي معرض حديثه قبل الزيارة، صرَّح الوزير أليستر قائلاً: "إن المملكة المتحدة هي الشريك الطبيعي لمصر في مجال التعليم، وشريكها الاقتصادي الأول، وأقوى حليفٍ لها فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب ".



وأضاف أنه يتمنى مساعدة مصر على تنفيذ خططها للإصلاح التعليمي وأن التقي ببعض رواد الأعمال المصريين المُلهمين ممن يُطلقون العنان لإمكانات مصر ويُساهمون في خلق فرص عمل في جميع أنحاء البلاد، متطلعاً إلى مناقشة الشراكة الإيجابية بين المملكة المتحدة ومصر فضلاً عن الدور المحوري الذي تلعبه مصر في المنطقة عند التقائه بالوزير سامح شكري".





