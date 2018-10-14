توقعات بتعافى طفيف للبورصة

البورصة المصرية



أسماء السيد



توقع محللون أن تشهد مؤشرات البورصة المصرية خلال الأسبوع الجارى نوعًا من التعافى الطفيف، لتصعد مرة أخرى صوب 14600 نقطة، على أن تحاول الارتداد تجاه مستويات الدعم عند 13150 من جديد، نهاية الأسبوع .



أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضى على تراجع جماعى سجل فيه المؤشر الرئيسى 13283 نقطة، بنسبة هبوط بلغت %5.8، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة %2 عند 685 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقًا %2.8 عند 1719 نقطة .



تراجعت قيم التداول لتسجل 5.7 مليار جنيه، مقارنة 8 مليارات جنيه الأسبوع السابق له، كما تراجع رأس المال السوقى بنسبة %5، خاسرًا 39 مليار جنيه، وأغلق الأسبوع الماضى عند 744 مليار جنيه، مقابل 783 مليار جنيه للأسبوع قبل الماضى، وسط انخفاض ملحوظ فى التداولات .



سجل الأجانب صافى شراء بقيمة 222.9 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 149 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات، وهيمن المصريون على %64 من إجمالى التداول، بينما استحوذ العرب على %8 و %28 الأجانب .



قال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة بلوم” لتداول الأوراق المالية، إن البورصة المصرية فى حاجه إلى المزيد من الدواعم، تدفعها للوصول وتخطى مستوى 14500 نقطة، للتأكد من انتهاء التصحيح والقدرة على معاودة التحرك فى اتجاه صاعد مرة ثانية .



توقع أن تشهد البورصة خلال الأسبوع الجارى ارتداده طفيفة تدفعها للوصول إلى 13450 نقطة، ثم معاودة الهبوط مرة ثانية مستوى 12800 نقطة، واتجاه مؤشر السهم الصغيرة والمتوسطة للتحرك صوب 695 نقطة .



أرجع الأعصر تحركاتها الحادة التى تمت خلال الأسبوع المنقضى بسبب تراجعات يوم الخميس، تأثرًا بتراجعات الأسواق العالمية .



على صعيد الأسهم، توقع تحرك «التجارى الدولي» بين 78 – 81 جنيهًا، وكان السهم قد أنهى تعاملاته فى آخر جلسة تداول له عند 79.4 جنيه بتراجع %1.6، وتحرك «جلوبال تيلكوم» بين 2.70 -3.10 جنيه، وكان السهم أغلق بآخر جلسة تداول عند 2.77 جنيه بتراجع %10 .



قال أحمد شحاتة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «شعاع» لتداول الأوراق المالية، إن مسار البورصة على المدى القصير والمتوسط هبوطي، وبالتالى فإن أى أحداث وإن كانت غير مباشرة، تفرض هيمنتها السلبية على تحركات المؤشرات .



توقع شحاتة أن ترتد مؤشرات البورصة بداية تعاملات الأسبوع الجاري، بشكل هادئ، لتصعد إلى 13600 نقطة، التى تعتبر منطقة يصعب على المؤشر تخطيها، وقد يرتد منها قبل نهاية الأسبوع مرة أخرى ويصل عند مستوى الدعم 13150 نقطة.