جيم كيم: مصر رائدة فى مجال ريادة الأعمال وإنشاء الشركات

سحر نصر

المال ـ خاص:



شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الأحد، فى اجتماع المجموعة العربية بالبنك الدولى بحضور الدكتور جيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى فى مدينة بالى الاندونيسية، بحضور الدكتور ميرزا حسن، عميد المجموعة العربية لدى البنك الدولى، والسفير راجى الاتربى، المدير التنفيذى المناوب لمصر لدى البنك.



وأشاد رئيس مجموعة البنك الدولى، بالجهود المصرية فى مجال ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة، مشيرا إلى أن مصر تعد من الدول الرائدة فى هذا المجال، مؤكدا أن البنك يعمل على دعم القطاع الخاص، ويدعم الدول العربية فى الاستثمار فى رأس المال البشرى.



وأكدت نصر أهمية زيادة دعم البنك للقطاع الخاص وتشجيع الابتكار فى المنطقة العربية، داعية مؤسسة التمويل الدولية إلى ضخ المزيد من استثمارات القطاع الخاص، ودعم التكنولوجيا الحديثة والمبتكرة.



ورحبت الوزيرة، بإطلاق البنك الدولى مبادرة رأس المال البشرى، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يضع أولوية للاستثمار في العنصر البشرى، لأن الأمل والمستقبل فى الشباب وهو الذى سيساهم فى زيادة النمو، ولذلك نعمل على الاستثمار في دعم رواد الاعمال والشركات الناشئة وفي اطار ما نص عليه قانون الاستثمار من دعم ريادة الأعمال.



وأوضحت نصر، أن أولويات الحكومة المصرية، دعم رواد الأعمال خاصة من يقدمون حلول جديدة ومبتكرة لمواجهة التحديات التى تواجه بلادنا، فى شتى القطاعات، مؤكدة أهمية العمل على تمكين الشباب ودعم المستثمر الصغير، وخلق منظومة متكاملة لدعم رواد الأعمال والابتكار تساعد في تحقيق أمال وتطلعات الشباب، مشيرة إلى أن هناك تحدى رئيسى فى الشرق الاوسط وشمال افريقيا نواجه وهو ارتفاع معدل البطالة خاصة بين الشباب والمرأة.