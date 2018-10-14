في مدينة العـقاد ( 806 ) الأستاذ الإمام محمد عبده عبقرى الإصلاح والتعليم (10)





ما أسلفناه، وغيره كثير، يدل على مَلَكَة التعليم عند محمد عبده، تجلّت فى حرصه على أن يستكمل عدته للقيام بوظيفة القضاء، بدراسة القانون الجنائى، وفى حرصه على تعلم اللغة الفرنسية وإتقانها تحدثًا وقراءةً وفهما فى فترة وجيزة ليلم بمراجع القانون المكتوبة بالفرنسية .ومن ثم لم يبالغ الأستاذ العقاد فى وصفه بأنه «عبقرية خاصة» من تلك العبقريات التى تُخلق فى الإنسان ومعها حافز لا يستريح من حوافز الغيرة على إنجاز عملها وتحقيق مقاصدها، وأن هذه العبقرية عبقرية موهوبة مطبوعة على أداء رسالتها فى عالم العقيدة والإيمان أو فى عالم الفن والجمال .مثل صاحب هذه العبقرية لا يهدأ حتى يُبَلّغ رسالته، ومن هنا كان محمد عبده مطبوعًا أيضًا على «عبقرية التعليم». ليس قصاراه الإفضاء بعلمه بنقل طائفة من المعلومات المحفوظة فى رأسه إلى رءوس غيره، وإنما هو يُعَلّم ليدفع المتعلمين إلى عمل ويستثيرهم إلى غاية، ويبث فيهم ما فى أعماق ضميره من الحماسة لعمله وغايته .وأكثر ما يكون هذا الباعث- فيما يرى الأستاذ العقاد- فى نفوس المعلمين المطبوعة على خصلة من خصال النخوة الإنسانية، والغوث من الظلم والخديعة. وأعمق ما تكون هذه النخوة ـ فيما يرى ـ إذا كانت سجية موروثة، وجذورها موجودة فى قرية محمد عبده الصغيرة، وفى أسرته التى ورث عنها النخوة الإنسانية متمثلة فى غوث الضعيف والرثاء للتذليل وكراهة الجهل المذل .ويذكر الأستاذ العقاد أنه فى باكورة صباه سمع بمحمد عبده نصير المظلوم قبل أن يسمع بمحمد عبده المصلح العظيم. ولهذا قصة قضية كبيرة كانت قد شغلت به أسوان، واستغرقت فى المحاكم أكثر من عشر سنوات، بين خصم قوى وصاحب حق مغبون استطاع أن ينقل شكايته وما شاع حول القضية من رشوة إلى نائب بلدته فى مجلس الشورى، فرتب النائب لقاءه بمفتى الديار محمد عبده، وترك الرجل يبث إليه مظلمته بسذاجته الدالة على الصدق الأليم والحسرة البالغة .وصبر المفتى محمد عبده على سماعه لنحو ساعتين، دون أن يضيق صدره، ولاقاه فى الصباح الباكر أمام باب وزارة العدل، إلى حيث قام المسئول بطلب «ملف القضية» من المحكمة، حيث ظهر من دراستها ما استوجب أن يُشفع حق الضعيف بما يستنقذه .عن مروءة الأستاذ محمد عبده، ينتقى الأستاذ العقاد ما كتبه عنها قاسم أمين بكلام القاضى الموزون، فى رثائه يوم الأربعين، فوصف الراحل- فيما وصفه به- بأن طيبة نفسه بلغت درجة غير محدودة، فكان يندفع ـ كالمغناطيس الحديد ـ للسعى إلى نفع الغير فى العام والخاص، وأنه كان ملجأ الفقراء واليتامى المظلومين، والمرفوتين والمصابين والمرزوءين، والمحتاجين إلى المساعدة، وأنه محدو بأمل لا يتزعزع فى إصلاح أمته، مهما كلفه ذلك من عناء وإرهاق، حتى أوجس أصدقاؤه خيفة على صحته، بل على حياته، من عنت خصومه ومن مصاعب الإصلاح مع فساد الزمن وغلبة الجهل والهوى .ويضيف الأستاذ العقاد ما سمعه عنه أيضًا من الزعيم سعد زغلول، ومن الزعيم محمد محمود الذى حذره من الخديو عباس الثانى، وما يريده به، ونصحه إياه بألاَّ يمكنه من بغيته .ويعقب الأستاذ العقاد قائلاً :«وموضع النظر فى كلام قاسم وصاحبيه أن الإصلاح لم يكن فى حياة هذا المصلح الغيور عملاً من أعمال الإرادة يدبره لنفسه كتدبير المرء لما ينفعه ويريحه أو يعفيه من التعب والمشقة، ولكنه كان باعثًا نفسانيًّا مستحكمًا فى ذلك القلب الكبير، يغلبه على إرادته ويخلق له إرادة نوع كامل فى بنية إنسان واحد، وان يكن من أعظم بنى الإنسان... وذلك ما عناه قاسم بشغف العاشق بما يؤلمه ويضنيه وعنيناه بالعبقرية المطبوعة التى تلخصها كلمة «النخوة» وتدل سيرته وسيرة أهله على أنها خليقة موروثة فيه، وأنها أقوى بواعثه إلى رسالة حياته، وهى رسالة التعليم .«ولنا أن نقول إن النخوة الإنسانية فى نطاقها الواسع هى محور هذه الحياة فى نواحيها الكثيرة، وإن رسالة التعليم عنده إنما كانت فى صميمها رسالة خُلقية قبل أن تتجه إلى وجهتها الفكرية، فلم يكن يعنيه أن يُعَلِّم لينقل إلى الناس «معلومات «يجهلونها وكفى، ولكنه كان يُعَلِّم ليحفز الناس إلى عمل يتوانون عنه، ويحملهم على خُلق يحبب إليهم ذلك العمل ويساعدهم عليه .* * *«ولعلنا لم نخطئ إذ بدأنا السيرة كلها بهذا التمهيد عن هذه العبقرية من ناحيتها الخلقية والفكرية، فإنها بمثابة الأساس الذى تقوم عليه حوادث الترجمة منذ بدأ الأستاذ الإمام حياته العاملة فى نحو العشرين إلى أن فارق الحياة فى نحو السادسة والخمسين، فأيما حادث تردد فيه رأى المؤرخ وحكم الناقد، فإنما تقوم أصالته فى هذه الحياة بمقدار ثبوته على ذلك الأساس ».www. ragai2009.com