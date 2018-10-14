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بنـــوك
بنك التنمية الصناعية يعتزم افتتاح 9 فروع جديدة
الأحد 14 أكتوبر 2018 10:07 ص
ماجد فهمى
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ماجد فهمى
المال-خاص
يعتزم بنك التنمية الصناعية افتتاح 9 فروع جديدة لتدعيم انتشاره بعد الحصول على موافقة “المركزي” على تغيير العلامة التجارية للبنك .
وقال ماجد فهمى، رئيس مجلس الإدارة، لـ”المال” إن التنمية الصناعية حصل على موافقة البنك المركزى لافتتاح الفروع الجديدة خلال عام .
وأوضح أن البنك انتهى تقريبا من تغيير العلامة التجارية الخاصة بكافة فروع إلى الاسم الجديد، لافتًا إلى أن خطة تطوير الفروع من الداخل بدأت بالفعل .
ويأتى تغيير العلامة التجارية لبنك التنمية الصناعية، فى إطار خطة إعادة هيكلة البنك والتغلب على مشكلاته المالية المتراكمة .
ولدى البنك فجوة خسائر مرحلة تبلغ نحو 800 مليون جنيه يسعى للتخلص منها خلال العام الجارى من خلال الأرباح المحققة وحصيلة بيع الأصول غير المستغلة بالبنك .
وفى هذا الإطار قال فهمى، إن البنك يجرى مزادات باستمرار لبيع الأصول العقارية التى يستهدف التخلص منها لتعظيم ربحيته خلال العام الجارى، موضحًا أنه فى حالة نجاح البنك فى بيع المقر الرئيسى بالتجمع الخامس ستحدث طفرة فى الربحية .
ويأمل البنك فى تحقيق ربحية تقترب من مليار جنيه بنهاية 2018 مقابل نحو 500 مليون جنيه خلال العام الماضى، ليستخدمها فى سد فجوة الخسائرة المرحلة، ليستعد لمرحلة زيادة رأس المال الذى يبلغ فى الوقت الحالى 500 مليون جنيه .
وحقق البنك خلال النصف الأول من العام أرباح بقيمة 140 مليون جنيه، وسجلت محفظة الودائع نحو 18 مليار جنيه، بينما ارتفعت محفظة القروض لتسجل نحو 7.4 مليار جنيه .
ونشأ بنك التنمية والعمال عن دمج مصرفين هما «التنمية الصناعية» و«العمال المصرى»، فى نوفمبر 2008، يتوزع هيكل الملكية بواقع %84.4 لوزارة المالية، %3.3 للقطاع العام، %12.3 للقطاع الخاص، وفقاً لبيانات البنك المنشورة على موقعه الإلكترونى .
يعد «التنمية الصناعية» أحد ثلاثة بنوك متخصصة بجانب «الزراعى المصري» و«العقاري»، تعانى مشكلات فى هيكلها المالى وتسعى بالتعاون مع البنك المركزى لإتمام خطة إعادة هيكلة تستهدف دعم قواعدها الرأسمالية والتغلب على الخسائر والديون المتعثرة التى تعانى منها .
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