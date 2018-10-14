■ 3 بنوك ضمن محفظة مصر ونستهدف إضافة 5 آخرين حتى نهاية 2019



سيد بدر



قال شريف سليمان، المدير الإقليمى لشركة CR2 بالشرق الأوسط وإفريقيا، إن المنطقة تستحوذ على نحو %70 من حجم أعمال الشركة على مستوى العالم فى ظل فرص النمو الكبيرة التى تتمتع بها واتجاه العديد من الدول من بينها مصر للتوسع فى الخدمات المصرفية الإلكترونية فى إطار التحول لمجتمعات أقل اعتمادًا على الكاش.



CR2 هى إحدى الشركات العالمية التى يقع مقرها الرئيسى بجمهورية أيرلندا، وهى متخصصة فى حلول برمجة الخدمات المصرفية الإلكترونية عبر الإنترنت والموبايل وماكينات الصراف الآلى، بجانب خدمات الأومنى تشانيل، وبدأت أعمالها رسميا عام 1997 مع انتشار استخدام الإنترنت عالميا .



ووفقًا للموقع الإلكترونى للشركة فإنها تقدم خدماتها من خلال 8 مكاتب رئيسية بخلاف المقر الرئيسى بأيرلندا، فى مصر واستراليا، والإمارات، والأردن، والهند، وجنوب أفريقيا، وسنغافورة وروسيا .



وتقدم CR2 خدماتها بالتعاون مع شركاء رئيسيين منهم فيزا وماستر كارد ويونيون باى وترستيد سيكيوريتى، وأى تى إم سوفتوير، ومن أبرز عملائها على مستوى العالم بنك ستاندارد تشارترد، وباركليز، وستاندارد بنك، وكيو إن بى، وأورابنك، بنك الشارقة .



وأوضح المدير الإقليمى للشركة، فى حوار لـ”المال” أن عدد عملاء الشركة حول العالم يصل إلى نحو 100 بنك فى 60 دولة، بينما تستحوذ المنطقة على %70 من حجم أعمال الشركة، لافتًا إلى أنه من المستهدف تحقيق نموًا بنسبة %20 فى حجم الأعمال خلال العام المقبل على مستوى المنطقة .



وفسر سليمان، استحواذ منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا على النسبة الأكبر من أعمال الشركة قائلا “المنطقة مازال أمامها الكثير لتصل لمرحلة متقدمة فى تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية، كما أن الفترة الحالية تشهد إجراءات متتالية من معظم الدول لتشجيع هذا الاتجاه، لذلك فإن هناك فرص نمو هائلة للعمل فى هذه المنطقة .



وأشاد تقرير حديث للبنك الدولى حول اقتصاد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالتطور الذى أحدثته عدة دول من بينها مصر، فيما يتعلق بنظم الدفع الإلكترونى والخدمات المصرفية الإلكترونية، لكنه شدد على أن التشريعات والتعليمات الخاصة بنظم الدفع بحاجة لمزيد من التوضحيات، وإلا سيستمر خنق روح الابتكار فى السوق .



وأوضح التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعتمد قطاعا ماليا يرتكز على البنوك مع مساحة تنظيمية محدودة لمقدمى خدمات الدفع غير المصرفية، رغم أن هذا الوضع آخذ فى التغير، فقد قامت مصر والأردن مؤخرا بتحديث الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالمدفوعات عبر الهاتف المحمول .



وفيما يتعلق بمصر، قال المدير الإقليمى لـCR2 ، إن الشركة تتعامل مع 3 بنوك هى التجارى الدولى وكيو إن بى الأهلى وأبوظبى الأول، تقدم لهم خدمات السوفت وير المختلفة للصراف الآلى والإنترنت والموبايل، بينما تستهدف الشركة الاتفاق مع بنكين آخرين نهاية العام الجارى، وإضافة ثلاثة بنوك جديدة العام المقبل لتصل إلى 8 بنوك بنهاية 2019 .



وأضاف أن الشركة تقدم حلولا متكاملة لكشف النصب والاحتيال قبل حدوثه فى القطاع المصرفى بجانب منظومة الحلول الرقمية، لافتًا إلى أن البنك التجارى الدولى يحصل على حلول الإنترنت والموبايل، وكيو إن بى الأهلى يحصل على خدمات الصراف الآلى والاحتيال وخدمات البطاقات، كما أن أبوظبى الأول يحصل على خدمات الإنترنت والموبايل والصراف الآلى .



ولفت إلى أن هناك تحديات تواجه البنوك المصرية فى التوسع فى الخدمات الإلكترونية منها أن البنوك حينما قامت بتقديم المنتجات الجديدة، قدمتها بنفس فكر المنتجات التقليدية عبر الفروع وهذا الفكر غير سليم، لذلك يجب أن تقتحم البنوك هذا القطاع بفكر جديد تمامًا قائم على الابتكار، مقتدية فى ذلك بشركات المحمول والشركات الكبرى مثل أمازون، التى تقدم جميع خدماتها بشكل إلكترونى لتسهيل الخدمات التى يحصل عليها العملاء .



وأوضح أن مصر تعتبر فى منتصف الطريق، حيث تمتلك بنية تكنولوجية وبدأت بالفعل فى تقديم عدد كبير من الخدمات لكنها لم تصل لمرحلة متقدمة، لذلك فإن التحول لمجتمع غير نقدى ليس صعبًا، خاصة أن دول عديدة فى قارة إفريقيا بجانب الصين والهند تحولت لنماذج يحتذى بها على مستوى العالم من خلال حل المشكلات التى كانوا يعانون منها معتمدين على التكنولوجيا والخدمات الإلكترونية .



وأشار إلى أن الوقت الحالى يشهد تحركات قوية من قبل البنك المركزى والدولة وخطوات من بعض البنوك لنشر هذه الخدمات، ودفع نحو تحقيق الشمول المالى لأن هذا الأمر لم يصبح اختيارا، مؤكدًا أن مصر حققت طفرة فى عدد العملاء بالقطاع المصرفى لترتفع من %12 من إجمالى من لهم حق التعامل مع البنوك منذ سنوات لنحو %33 .



وتوقع أن تحدث التوجهات العامة للبنك المركزى والدولة طفرة كبيرة خلال السنوات المقبلة، خاصة فى ظل ارتفاع نسبة استخدام الهاتف المحمول، وزيادة نسبة الشباب الذين يفضلون التعامل من خلال الخدمات المصرفية الإلكترونية دون الفروع .



وصنف المدير الإقليمى لشركة CR2 ، البنوك فى مصر 3 أنواع أولها بنوك مازالت فى الخطوة الأولى لنشر الخدمات المصرفية، وبنوك أخرى قامت ببعض الخطوات الأولية لكنها مازالت تتحسس طريقها نحو تعميم هذه الخدمات، وهناك بنوك فى مصر تنطلق بقوة نحو ميكنة خدماتها والاعتماد على التكنولوجيا فى تقديم الخدمات للعملاء .



وحول دور البنك المركزى ودوره كرقيب الذى يراه البعض معوقًا لنشر الخدمات الإلكترونية، شدد سليمان على أن المتطلبات التى يفرضها البنك المركزى تعتبر ضرورية للتعرف على تحركات الأموال وحماية القطاع المصرفى من المخاطر التى يمكن أن تتعرض لها، كما أن توجهات البنك المركزى واضحة فيما يتعلق بنشر الشمول المالى ووضع القواعد اللازمة لزيادة انتشار نظم الدفع الإلكترونية، كما أن الفترة الحالية تشهد انطلاقة جديدة لخدمات القبول السريع QR Code التى من المقرر أن ترفع مستويات استخدام محفظة الهاتف المحمول.