صعوبات تواجه تقليص أيام العمل بوحدات الجهاز الإدارى

وزارة التخطيط المصرية

أحمد عاشور :



أظهرت النتائح الخاصة بدراسة تقليص أيام العمل ببعض وحدات الجهاز الإدارى للدولة صعوبات تطبيق هذا المقترح، وفقًا لما أعلنه الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ورئيس اللجنة المكلفة.



وأوضح الشيخ للصحفيين أن الدراسة أثبتت ضعف الجدوى الاقتصادية من تخفيض أيام العمل لكونها لن تؤثر على ترشيد نفقات استهلاك الكهرباء التى عادة لا يتسبب فيها الموظف ولكن تنتج عن استخدام الخوادم الآلية وأنظمة التبريد والتكييف .



وأضاف أن تطبيق المقترح يتعارض مع أمور تشريعية تحكم نظام الإجازات للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وقرارات الأجر المكمل والتعويضات بخلاف وجود مراكز قانونية متفاوتة .



ولفت الشيخ إلى أن التطبيق يطرح العديد من القضايا من بينها مسألة إدارة الوقت لدى المصريين وكيفية التعامل مع الأزمات الناتجة عن الفراغ ومن بينها زيادة معدلات الطلاق وكذلك النمو السكانى أو الانخراط فى الجماعات الإرهابية .



بجانب كل ما سبق ذكر الشيخ أن تقليص أيام العمل يتعارض مع دعوات الحث على زيادة العمل والإنتاج لتحقيق التنمية الاقتصادية .



وأشار إلى أن %86 من الوزارات التى استجابت لاستطلاع الرأى رفضت المقترح، وكذلك المحافظات، بينما جاءت نسبة الرفض لدى الموظفين العاملين بجهاز التنظيم والادارة ومديرياته بنسبة %67.4 .



ولفت إلى أن اللجنة المكلفة بإعداد الدارسة خلصت إلى عدة توصيات تتمثل فى صعوبة تطبيق المنظومة لكونها تخل بأجور الموظفين وتؤثر على الخدمات المقدمة وهما محددان أساسيان عندما كلف المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ببحث المقترح .



وأوصت اللجنة بربط اتخاذ القرار المتعلق بمنظومة ساعات العمل «إجمالا» بالانتقال للعاصمة الإدارية، وأرجعت الأمر للسلطة المختصة بكل جهة فى تحديد أيام العمل وأيام الإجازة وفقاً لساعات العمل المقررة قانونًا، وقد يكون من الأنسب وتحريكها بدلاً من تقليصها .



وتضمنت التوصية الرابعة ميكنة الخدمات الحكومية كسبيل لتخفيف المرور وتقليل الإنفاق بينما التوصية الأخيرة، والتى تمت الموافقة عليها، هى منح يوم إجازة إضافى للفئات المستفيدة بتخفيض ساعات العمل بمقدار ساعة مثل الموظف ذى الإعاقة أو الموظف الذى لديه ولد ذو إعاقة أو الموظفة التى ترضع طفلها .



وأضاف الشيخ أن المقترح يتمثل فى تجميع تلك الساعات والحصول عليها فى شكل يوم إضافى على أن تتم تلك الآلية فى ضوء قانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية له .

