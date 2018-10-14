EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
استثمار
صعوبات تواجه تقليص أيام العمل بوحدات الجهاز الإدارى
الأحد 14 أكتوبر 2018 09:50 ص
وزارة التخطيط المصرية
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
مستند| نتائج دراسة تقليص ساعات العمل.. الطلاق والإرهاب أبرز المخاوف
التنظيم والإدارة يكشف حقيقة رفض تقليص ساعات العمل
مد ساعات العمل بمكاتب الاشتراكات بالمترو إلى الثامنة مساء
وزارة التخطيط المصرية
أحمد عاشور :
أظهرت النتائح الخاصة بدراسة تقليص أيام العمل ببعض وحدات الجهاز الإدارى للدولة صعوبات تطبيق هذا المقترح، وفقًا لما أعلنه الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ورئيس اللجنة المكلفة.
وأوضح الشيخ للصحفيين أن الدراسة أثبتت ضعف الجدوى الاقتصادية من تخفيض أيام العمل لكونها لن تؤثر على ترشيد نفقات استهلاك الكهرباء التى عادة لا يتسبب فيها الموظف ولكن تنتج عن استخدام الخوادم الآلية وأنظمة التبريد والتكييف .
وأضاف أن تطبيق المقترح يتعارض مع أمور تشريعية تحكم نظام الإجازات للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وقرارات الأجر المكمل والتعويضات بخلاف وجود مراكز قانونية متفاوتة .
ولفت الشيخ إلى أن التطبيق يطرح العديد من القضايا من بينها مسألة إدارة الوقت لدى المصريين وكيفية التعامل مع الأزمات الناتجة عن الفراغ ومن بينها زيادة معدلات الطلاق وكذلك النمو السكانى أو الانخراط فى الجماعات الإرهابية .
بجانب كل ما سبق ذكر الشيخ أن تقليص أيام العمل يتعارض مع دعوات الحث على زيادة العمل والإنتاج لتحقيق التنمية الاقتصادية .
وأشار إلى أن %86 من الوزارات التى استجابت لاستطلاع الرأى رفضت المقترح، وكذلك المحافظات، بينما جاءت نسبة الرفض لدى الموظفين العاملين بجهاز التنظيم والادارة ومديرياته بنسبة %67.4 .
ولفت إلى أن اللجنة المكلفة بإعداد الدارسة خلصت إلى عدة توصيات تتمثل فى صعوبة تطبيق المنظومة لكونها تخل بأجور الموظفين وتؤثر على الخدمات المقدمة وهما محددان أساسيان عندما كلف المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ببحث المقترح .
وأوصت اللجنة بربط اتخاذ القرار المتعلق بمنظومة ساعات العمل «إجمالا» بالانتقال للعاصمة الإدارية، وأرجعت الأمر للسلطة المختصة بكل جهة فى تحديد أيام العمل وأيام الإجازة وفقاً لساعات العمل المقررة قانونًا، وقد يكون من الأنسب وتحريكها بدلاً من تقليصها .
وتضمنت التوصية الرابعة ميكنة الخدمات الحكومية كسبيل لتخفيف المرور وتقليل الإنفاق بينما التوصية الأخيرة، والتى تمت الموافقة عليها، هى منح يوم إجازة إضافى للفئات المستفيدة بتخفيض ساعات العمل بمقدار ساعة مثل الموظف ذى الإعاقة أو الموظف الذى لديه ولد ذو إعاقة أو الموظفة التى ترضع طفلها .
وأضاف الشيخ أن المقترح يتمثل فى تجميع تلك الساعات والحصول عليها فى شكل يوم إضافى على أن تتم تلك الآلية فى ضوء قانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية له .
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا