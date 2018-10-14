«حجاج للاستيراد»: الطقس لا يسمح بزراعة البن الأخضر





المال ـ خاصكشف محمد حجاج، المدير العام لشركة «حجاج» للاستيراد، أن ظروف الطقس والمناخ والبيئة لا تسمح بزراعة البن الأخضر فى مصر، بخلاف إندونيسيا التى تساعدها الأمطار والجبال على زراعته وإنتاجه بجودة عالية .وأضاف لـ«المال»، على هامش مؤتمر مجلس الأعمال المصرى الإندونيسى، أن شركته بدأت استيراد البن الأخضر الإندونيسى منذ 10 سنوات، لافتًا إلى حصولها على أفضل مستورد له من جاكرتا فى عامى 2016 و2017 .وأوضح أنه بعد استيراد البن يتم إجراء بعض العمليات عليه فى ماكينات مخصصة لذلك ثم طحنه وتعبئته وتوزيعه، مضيفًا أن المصريين اعتادوا على مذاق وقوام وشكل معين من القهوة، وهو ما يتوفر فى تلك المستوردة من إندونيسيا، مما أدى إلى استحواذ الأخيرة على %60 من إجمالى البن المحلى المستورد .وتابع: «البن منتج حيوى وله مكانة مهمة اقتصاديا، بعد البترول نتيجة تأثيره المنبه، علاوة على دوره فى علاج أمراض معينة مثل السرطان والقولون والزهايمر- على حد قوله -».وقدر الحصة السوقية لـ «حجاج» من استيراد البن الإندونيسى بـ%30 من إجمالى المستوردين له محليًا، مشيرًا إلى أن زيادة عدد السكان وظهور مشتقات جديدة من المحصول، وإضافات مذاقات مختلفة مثل الشيكولاته والبندق والبن الفرنسى، وغيرها رفع الطلب على منتجاتهم وضاعف الكميات المستوردة من قبل شركته.