«ميدور» توقع العقود النهائية لاقتراض ما يزيد عن 1.2 مليار دولار

ميدور

محمد سالم وعمر سالم:



توصلت شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول - ميدور إلى اتفاق بشأن الحصول على قرض من تحالف مصرفى عالمى بقيمة تزيد عن 1.2 مليار دولار، لتمويل توسعات معملها بتكلفة استثمارية إجمالية تبلغ 2.2 مليار دولار .



وقال الدكتور محمد عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«المال»، إن التوقيع على العقود النهائية سيتم خلال الأسبوع الجارى على أقصى تقدير، بحضور ممثلين للبنوك المرتبة وقيادات وزارة البترول، بالإضافة لبنكى الأهلى وأبو ظبى الأول، باعتبارهما المستشار المالى للصفقة والمشروع بشكل عام .



كانت «ميدور» قد وقعت فى يونيو الماضى عقد تنفيذ المشروع مع شركة تكنيب الإيطالية، ويشمل أعمال الإنشاءات والتوريدات والتصميمات الهندسية، بقيمة 1.7 مليار دولار من إجمالى التكلفة البالغة نحو 2.2 مليار دولار، وفقا لبيان اصدرته وقتها وزارة البترول والثروة المعدنية .



ويضم التحالف البنكى المرتب للقرض بى إن بى باريبا، وكريدى أجريكول الفرنسيين، وCDP الإيطالى، وتتجاوز فترة السداد 5 سنوات، ويمنح بضمان وزارة المالية، وتأمين من وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية .



ويساهم فى ميدور كل من الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة %78، وشركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية بتروجيت %10، والشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية إنبى %10، وبنك قناة السويس %2، وتغطى الشركة نحو %25 من إجمالى الاستهلاك المحلى، فى حين تصل حصتها إلى نحو %33 من إجمالى الإنتاج المحلى من المواد البترولية .



وميدور هى إحدى الشركات المقرر طرحها فى البورصة وفقا لبرنامج حكومى يضم 23 شركة لجذب سيولة بنحو 100 مليار جنيه، للمساهمة فى تغطية عجز الموازنة العامة للدولة.