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طاقة

تعثر مفاوضات الكهرباء مع «النويس الإماراتية» لإنشاء محطة فحم عيون موسى

شركة شمال القاهرة للكهرباء
شركة شمال القاهرة للكهرباء
شركة شمال القاهرة للكهرباء

عمر سالم:

أكدت مصادر مطلعة فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعثر المفاوضات مع شركة «النويس» الإماراتية حول إنشاء محطة كهرباء تعمل بالفحم بمنطقة عيون موسى بمحافظة جنوب سيناء .

وبدأت «الكهرباء» مفاوضات مع الشركة الإماراتية منذ 2015 على إنشاء محطة كهرباء حرارية تعمل بالفحم، بقدرة إجمالية 2650 ميجاوات، وتنتج 4500 متر مكعب مياه صالحة للشرب، بتكنولوجيا «الضغوط فوق الحرجة ».

وقالت المصادر - فى تصريحات لـ«المـال»- إن وزارة الكهرباء أرسلت مذكرة رسمية إلى مجلس الوزراء نهاية سبتمبر الماضى، لعرض أسباب التعثر ونتائج المفاوضات مع الشركة، لاستطلاع رأيه فى النتائج، والخطوات التى سيتم اتخاذها مستقبلًا .

وكشفت المصادر عن صعوبة إنشاء ميناء خاص لاستقبال الفحم للمشروع فى منطقة عيون موسى، لأن المياه هناك ضحلة للغاية، مما يستلزم بناء الميناء على عمق أكبر داخل المياه، يرفع من التكلفة الإجمالية للمشروع .

وأوضحت أن نسبة كبيرة من بنود المشروع والمفاوضات الفنية بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة «النويس» شبه منتهية، لكن لايزال التفاوض مستمرا حول سعر شراء الطاقة، والضمانة المالية والتكنولوجيا التى ستستخدم وتخصيص الأرض التى سيقام عليها، إضافة إلى العمر الزمنى له .

وأضافت أن «الكهرباء» أجرت مقارنات بين استثمارات المشروع وقيمة شراء الطاقة منه، وبين مشروع فحم «الحمراوين» الذى فاز به التحالف الصينى شنغهاى إليكتريك ودونج فانج، على ساحل البحر الأحمر، ووجدت ارتفاعا ملحوظا فى الاستثمارات والتكلفة وقيمة شراء الطاقة فى المشروع الإماراتى، مقارنة بغيره .

وأوضحت أن «النويس» كانت قد تقدمت بسعر استرشادى لشراء الحكومة للطاقة المنتجة من مشروع الفحم الذى ستنفذه يصل إلى 5.8 سنت لكل كيلووات/ ساعة، فى الوقت الذى تسعى فيه الشركة القابضة لكهرباء مصر إلى الوصول بسعر الشراء إلى 4 سنتات .

جدير بالذكر أن التحالف الصينى فاز بمحطة «الحمراوين» بسعر شراء الطاقة بنحو 5.4 سنت لكل كيلووات ساعة، وباستثمارات تصل لنحو 4.5 مليار دولار، وبقدرة نحو 6000 ميجاوات .

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