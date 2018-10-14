البورصة تدرس بدائل تعديل آلية احتساب سعر الإغلاق

البورصة المصرية

المال – خاص



تدرس إدارة البورصة المصرية تعديل آلية احتساب سعر إغلاق جلسة التداول، التى تعتمد حالياً على المتوسط المرجح، ومن المقرر إعداد تصور وإرساله للهيئة العامة للرقابة المالية لاعتماده .



وقال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية لـ «المال»، إنه يتم دراسة عدة بدائل، من ضمنها احتسابه وفقا لمتوسط أخر ساعة أو نصف ساعة، أو احتسابه عبر مزايدة كما يحدث بالجلسة الاستكشافية .



وأضاف أنه من ضمن البدائل التى يتم دراستها أيضا، احتسابه وفقا لمتوسط مرجح بالكميات، مشيراً إلى انه سيتم الانتهاء من التصور قريباً .



ويتم حاليا احتساب سعر إقفال أى ورقة مالية متداولة بالبورصة المصرية عبر المتوسط المرجح لأسعار التداول اليومية للورقة، والذى يساوى إجمالى قيمة التداول مقسوما على إجمالى الكمية .



وقال محللون فى السوق إن احتساب سعر الإغلاق وفقا للمتوسط المرجح الذى عادة ما يكون هو سعر الفتح أيضا، يترتب عليه وجود فوارق وهمية فى الأسعار، بسبب ارتفاع أو انخفاض قيمة المتوسط عن سعر أخر «تنفيذ» بالجلسة، ما يترتب عليه صعود أو هبوط غير حقيقى للأسعار بمطلع الجلسة التالية، وهو ما يستوجب تعديل طريقة احتساب سعر الإغلاق الحالية .



وتستعد هيئة الرقابة المالية وإدارة البورصة المصرية وشركة مصر المقاصة، لإدخال مجموعة من التعديلات والأليات الجديدة قريباً، بغرض تطوير وتنشيط السوق، على رأسها رفع عدد أسهم آلية الشراء والبيع فى ذات الجلسة t+0 إلى 160 مع خفض رسوم التسويات الخاصة بها، علاوة على إطلاق الشورت سيلينج الذى ينتظر موافقة مجلس الوزارء، بالتزامن مع وضع ضوابط صانع السوق .