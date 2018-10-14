«PT PERKEBUNAN» تتعاقد مع شركة محلية لتصدير زيوت النخيل

زيت النخيل



■ مدير المحاصيل بالشركة: الشعور بالألفة يحفزنا على مزيد من التعاون



المال-خاص



وقعت شركة «PT PERKEBUNAN» القابضة المملوكة للحكومة الإندونيسية، تعاقدا مع إحدى الشركات المصرية، يتم بموجبه تصدير 16 ألف طن زيت نخيل لمصر شهريًا، وقال سوهيندرى، منسق نائب الرئيس التنفيذى بالشركة، إن هذا يعتبر عقد إمداد طويل الأمد، خصوصا أنها المرة الأولى التى تقوم فيها الشركة بتصدير منتجاتها مباشرة إلى السوق المحلية من دون أى وسطاء من القطاع الخاص؛ فقد كانت قبل ذلك تتعاقد مع تجار إندونيسيين يتولون بعد ذلك البيع للمستوردين المصريين .



وأضاف لـ«المال»، على هامش مؤتمر مجلس الأعمال المصرى الإندونيسى الذى انعقد الثلاثاء الماضى، أن أبرز منتجات الشركة تتمثل فى البن الروبستا، والمطاط والشاى وزيوت النخيل، موضحًا أن المقاصد التى تصدر إليها بصفة أساسية، هى أسواق القارة الأوروبية والولايات المتحدة وروسيا، كما تٌباع منتجاتها من المطاط لمصانع إطارات السيارات المصرية والبن الروبستا وزيوت النخيل .



فى سياق متصل، توقع أن تصدر الشركة %30 من إنتاجها من البن إلى السوق المحلية خلال الفترة المقبلة؛ إلا أنه لم يستطع تحديد حجم الكميات التى يتم تصديرها حاليًا لأسباب تتعلق بأن المنتجات المعروضة فى الأسواق لا يتم التعاقد غالبًا عليها مباشرة من شركته بل قد تأتى من تجار فى جاكرتا أو بلدان أخرى مثل تركيا وسنغافورة أو أوروبا، الأمر الذى دفع الشركة إلى تغيير سياستها ليتم بيع المنتجات مباشرة للمستوردين المصريين، كما فعلت مع زيوت النخيل .



وقال إن هناك ارتفاعا فى الطلب المحلى على البن الإندونيسى نتيحة تغير أنماط الحياة، مضيفًا أن شركته تعتبر الأكبر فى جاكرتا ولديها مليون هكتار أراضى يتم زراعة 900 ألف هكتار منها، مشيرا إلى أن زيوت النخيل تغطى %70 تقريبًا من إيراداتها .



وأوضح أن شركته تنتج 100 ألف طن مطاط خام سنويًا، وتدرس حاليًا افتتاح مكتب لها فى السوق المحلية .



وقال أحمد هاسلان ساراجيه، مدير المحاصيل المعمرة فى الشركة، إن شركته مملوكة للحكومة الإندونيسية وهى متخصصة فى إنتاج الحاصلات الزراعية مثل زيوت النخيل والكاكاو وقصب السكر، مضيفًا أن هناك مزايا حالية فى التعامل مع مشترين عالميين بصورة مباشرة بدلًا من الوسطاء من التجار .



وكشف عن وصول حجم صادرات الشركة من زيوت النخيل إلى السوق المحلية بلغت 300 ألف طن سنويًا، وتستهدف بلوغ 500 ألف طن، مضيفًا أن بلاده وماليزيا تعتبران من أكبر الموردين لمصر .



وقال إن الخطوة المقبلة لعمل الشركة فى مصر، قد تكون افتتاح مكتب بالسوق المحلية، مشيرا إلى أن الشعور بالألفة من قبل المصريين يحفز مؤسسته على مزيد من التعاون.