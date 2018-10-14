75 رجل أعمال مصريا يشاركون فى معرض «تريد إكسبو» فى إندونيسيا أواخر الشهر

الاستثمار الأجنبي المباشر في إندونيسيا



■ فوزى: مصر مركز إستراتيجى لاقتحام السوقين الأفريقية والشرق أوسطية



سمر السيد



قال حلمى فوزى، السفير الإندونيسى لدى القاهرة، إن هناك الكثير من الفرص والمزايا المتنوعة أمام الجانبين المصرى والإندونيسى للارتقاء بمعدلات التعاون القائمة فى المجالين التجارى والاستثمارى خلال الفترة المقبلة، معتبرًا أن معدلات التجارة الحالية منخفضة نسببًا لا سيما، وأنه عند النظر لحجم الحصة السوقية للمنتجات الإندونيسية فى مصر نجد أنها تبلغ %1.07 فقط بينما يبلغ نصيب السلع المصرية نحو %0.25 من إجمالى السلع المتداولة فى أسواق بلاده .



وأضاف لـ«المال» - على هامش مؤتمر مجلس الأعمال المصرى الإندونيسى الذى نظمته السفارة الثلاثاء الماضى - أنه من المقرر أن تنظم وزارة التجارة الإندونيسية معرض «تريد إكسبو» كوسيلة خلال الفترة من 24 - 28 أكتوبر الجارى، لتعزيز معدلات التجارة الخارجية، بمشاركة 75 رجل أعمال مصرى، مشيرا إلى عقد لقاءات أعمال بين مستثمرى البلدين .



ولفت إلى أن هناك حاجة إلى زيادة مثل هذه اللقاءات المشتركة، علاوة على الزيارات المتبادلة ليس فقط على نطاق رجال الأعمال الإندونيسيين للقاهرة بل من قبل نظرائهم المصريين الذين يزورون جاكرتا ، فضلًا عن تنظيم المعارض التجارية التى تسمح بالتقاء جميع الأطراف .



وأشار إلى أن إندونيسيا ترى أن قارة أفريقيا شريك تجارى مستقبلى، وتعتبر مصر مركزا إستراتيجيا ليس فقط لمنتجات بلاده، بل يمكن الوصول من خلالها إلى الأسواق الأفريقية، ومنطقة الشرق الأوسط، موضحا أن اللقاء الذى نظمته السفارة الإندونيسية لدى القاهرة يوم الثلاثاء يجرى بصفة دورية، ويحضره عدد كبير من رجال الأعمال فى القطاعات المختلفة بغرض الالتقاء مع نظرائهم أو شركائهم المصريين .



جدير بالذكر أن المعرض الإندونيسى المرتقب، سينظم فى مركز المؤتمرات بمدينة طانجران، ومن المقرر أن يشهد عرض 300 منتج إندونيسى مثل الحرف اليدوية والأثاث والكاكاو والبن، علاوة على انعقاد منتدى للتجارة والاستثمار والسياحة .



فى سياق متصل، قال “فوزي” إن غرفة التجارة الإسلامية ستعقد الاجتماع السنوى الخاص بها فى “جاكرتا” فى الفترة المقبلة، بحضور رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الوكيل، وعدد من رجال الأعمال المصريين، الأمر الذى يمثل فرصة جيدة ومنصة لزيادة علاقات التواصل بين الطرفين .



وتابع فى سياق الحديث عن زيارات مسئولى بلاده للقاهرة، قائلًا إن الأسبوع الماضى، شهد زيارة رئيس منطقة التجارة الحرة الإندونيسى، وهناك زيارة محتملة لوزير التجارة فى نوفمبر المقبل .



وألقى “فوزى” الضوء على لقاء الأعمال الذى نظمته السفارة منذ شهر بين وكالات السياحة والمشغلين من الجانبين المصرى والإندونيسى، موضحا أن لقاء رئيس هيئة منطقة التجارة الحرة الاقتصادية الإندونيسية ورجل الأعمال المصرى تضمن عقد اتفاق بمقتضاه، قام الطرف الإندونيسى ببيع رخام وجرانيت بقيمة 16 مليون يورو، معتبرًا أن ذلك أمرا جيدا لكلا الطرفين .



وأوضح أن هناك التزاما من المستثمرين الإندونيسيين للعمل فى السوق المحلية والتعاون مع الشركات المصرية، وهناك مقترح فى الخطة لإنشاء مصنع إندونيسى مصرى مشترك بالسوق المحلية لإطارات السيارات، كاشفا أن المفاوضات تجرى حاليًا بين شركتى “ممدوح جروب” المصرية و”ترانكو” الإندونيسية .



ولفت إلى أن شركة “مالتى استيرادا” الإندونيسية تعمل أيضًا فى السوق المحلية، بالتعاون مع شركة “النقل والهندسة” المصرية لكن هناك بعض المسائل لاتزال محل تفاوض بينهما .



يشار إلى أن حجم الاستثمارات الإندونيسية فى السوق المحلية سجلت حتى العام الماضى نحو 50 مليون دولار، فى حين بلغت الاستثمارات المصرية العاملة فى جاكرتا خلال الفترة من 2011 حتى 2017 نحو 5 ملايين دولار تقريبًا .



وفى سياق متصل عقدت السفارة الإندونيسية مؤتمرًا لمجلس الأعمال المصرى الإندونيسى الثلاثاء الماضى، حضره وفد كبير من رجال الأعمال الإندونيسيين ونظرائهم المصريين، بهدف الارتقاء بمجالات التعاون المشتركة فى عدد من المجالات مثل زيوت النخيل والبن .



وأكد «فوزى» أن المؤتمر مثل فرصة للتواصل بين رجال أعمال البلدين من خلال التعرف على احتياجات كل طرف منهما، مشيرًا إلى أن مصر تعتبر من أهم الشركاء التجاريين لإندونيسيا فى القارة الأفريقية، لافتا إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين سجل نحو 1.5 مليار دولار خلال العام الماضى، ومن أهم المنتجات التى تصدرها بلاده لمصر، زيوت النخيل والبن، بينما تصدر القاهرة الفوسفات والأسمنت .



وتابع: «تعتبر جاكرتا المورد الرئيسى لزيوت النخيل إلى القاهرة آملًا أن يمثل اللقاء فرصة لعقد اتفاقات بين الشركة الإندونيسية القابضة لتوفير احتياجات الشركات المصرية منها ».



وقال إن هناك تطورًا تشهده مصر حاليًا بفضل الإصلاحات الاقتصادية التى تطبقها الحكومة، مضيفًا أن الاقتصاد الإندونيسى يشهد تطورًا أيضًا لا سيما بعد الأزمة المالية الآسيوية التى تعرض لها فى أوائل التسعينات، مشيرا إلى أن معدل النمو الاقتصادى الحالى فى بلاده يبلغ %6 .



وكان رئيس الشركة القابضة لزيوت النخيل المملوكة للحكومة، قد عرض خلال اللقاء، ملخصًا وافيًا عن نشاط الشركة وحجم أعمالها وإنتاجها سنويًا، مؤكدًا الحرص على العمل فى أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرا إلى أن الشركة تعمل فى العديد من القطاعات الخاصة بإنتاج زيوت النخيل والبن والكاكاو والمطاط ، لافتًا إلى أن حجم إنتاجهم من البن الأخضر سجل 7 آلاف طن هذا العام، كما يمتلكون 16 مصنعًا.