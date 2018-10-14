300 مليون جنيه ديون القومية للأسمنت للبنوك والاستحواذ على الأصول أحد سيناريوهات التسوية

شركة القومية للأسمنت

أحمد الدسوقى وعصام عميرة



تبحث الشركة القومية للأسمنت «تحت التصفية»، تسوية مديونيات مستحقة عليها لصالح 4 بنوك بقيمة 300 مليون جنيه خلال الأيام القليلة المقبلة .



وقالت مصادر مطلعة - فى تصريحات خاصة لـ«المال» - إن البنوك تشمل «مصر، والأهلى، والإسكندرية وقطر الوطنى QNB» ، مشيرة إلى أن المديونية الأكبر على الشركة لصالح بنك مصر بقيمة 200 مليون جنيه، فى حين تتوزع المديونية المتبقية على البنوك الثلاثة الأخرى .



وكشفت المصادر التى رفضت الإفصاح عن هويتها عن أن القومية للأسمنت ستعقد اجتماعًا مع البنوك الأربعة خلال الشهر الجارى أو مطلع الشهر المقبل على أقصى تقدير، مشيرة إلى أن هناك أكثر من سيناريو لتسوية المستحقات، منها الاستحواذ على أصول للشركة، ومن المقرر أن تسدد الشركة جزءا من التزاماتها العاجلة خلال الفترة المقبلة .



وكانت الجمعية العمومية غير العادية للشركة القومية للأسمنت قد قررت مطلع الشهر الحالى، برئاسة عماد الدين مصطفى، تصفيتها وحلها نهائيًا بموافقة %99.42 بإجمالى 97.840 مليون سهم من الحاضرين، لعدم جدوى استمرارها اقتصاديًا، ورفض 70 صوتا فقط القرار، فيما امتنع 11.245 ألف سهم عن التصويت .



وقال رئيس مجلس إدارة شركة القومية للأسمنت، محمد حسين رضوان - فى تصريحات سابقة - إن الشركة حققت إيرادات 1.2 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى، مقابل 1.6 مليار فى عام 2016/2017، مضيفًا أن الخسائر المرحلة بلغت 2.5 مليار جنيه، بينها 861 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقارنة بنحو 1.2 مليار جنيه خسائر بنهاية يونيو قبل الماضى .



وكانت الجمعية قد أقرت تعيين عبد النبى فرج عنتر مصفيًا للشركة، يعاونه المحاسب عاطف محمد حسين، اعتبارا من 7 أكتوبر الجارى، مع إلزامه بالأحكام التى تتضمنها المواد من 137 إلى 154 من القانون رقم 159 لعام 1981 للشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم ولائحته التنفيذية .