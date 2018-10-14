الحكومة تستهدف إتمام مشروعات بقيمة 2.5 مليار دولار فى سيناء

■ التوقيع على اتفاق بإجمالى 300 مليون دولار لدعم الريف



أحمد عاشور



تستهدف الحكومة المصرية، الانتهاء من تنفيذ المشاريع الممولة من الصناديق العربية لمشروع تنمية سيناء، بإجمالى 2.5 مليار دولار، تمهيداً للحصول على تمويلات إضافية العام المقبل .



أوضح مصدر مطلع لـ«المال»، أن التمويلات تتوزع بواقع 1.5 مليار دولار، من الصندوق السعودى للتنمية، و900 مليون دولار من الصندوق الكويتى، و100 مليون دولار من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى .



ناقشت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إنهاء إجراءات دعم البنك الدولى لمشروع تنمية سيناء، بقيمة مليار دولار، خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب دعم تطوير البنية الأساسية فى مصر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال، ومجال النقل .



أكدت الوزيرة أنه من المهم توفير البنك لعدد من المنح لتنمية شبه جزيرة سيناء، وتضع القيادة السياسية أولوية لهذا المشروع فى أسرع وقت، والذى يساهم فى مد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتطوير، وتوفير الخدمات بجميع المناطق، وما يتبعه من استثمار الطاقات البشرية فى هذه المنطقة الواعدة، فى ظل ما تضمنه من مشروعات لتوفير الآلاف من فرص العمل، والمساهمة فى تحقيق متطلبات التنمية بشرق القناة، وتشمل شبكة متكاملة للطرق والمرافق لربط شبه جزيرة سيناء بباقى محافطات الجمهورية، وإقامة العديد من المشروعات العمرانية الجديدة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم المرأة المعيلة، بجانب إقامة عدد من المشروعات الزراعية وإنشاء محطات تحلية مياه البحر وآلاف من الوحدات السكنية .



أشارت إلى أن مشروع تنمية سيناء تساهم فيه الصناديق العربية، واستطاعت الوزارة توفير 2.5 مليار دولار من خلال توقيع اتفاقيات مع كل من الصندوق السعودى للتنمية، والصندوق الكويتى للتنمية، والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، وأكدت الصناديق العربية استمرارها فى دعم المشروع خلال الفترة المقبلة .



جاء ذلك على هامش توقيعها على اتفاقية بقيمة 300 مليون دولار، مع فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدعم البنية الأساسية من خلال استكمال برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالريف، بقيمة 300 مليون دولار، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى بمدينة بالى الإندونيسية .



بحثت الوزيرة الاتفاق الذى جرى خلال اللقاء الأخير للرئيس عبد الفتاح السيسى، وجيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، فى نيويورك سبتمبر الماضى، من مواصلة دعم البنك للإصلاحات الاقتصادية، التى تطبقها مصر فى ضوء جهودها الناجحة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل، الذى أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية واقعية على صعيد رفع معدلات النمو وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار .



أكد فريد بلحاج، أن قرار البنك الدولى بالاستثمار فى العنصر البشرى فى مصر جاء نتيجة الإصلاحات التى اتخذتها وتتخذها مصر لإحداث طفرة شاملة فى خدمات الرعاية الصحية وتطوير التعليم فى مصر، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودى الدخل، وإجراء تطوير شامل لمنظومة الخدمات الاجتماعية، ما يعكس الرؤية الدقيقة لدى القيادة السياسية فى مصر أن الاستثمار فى العنصر البشرى أمراً لا غنى عنه، من أجل ضمان استدامة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.



أشاد بلحاج خلال اللقاء ببرنامج الإصلاح الاقتصادى لمصر، والتشريعات التى ساهمت فى تحسين بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال، ودعم القطاعات الأكثر احتياجاً فى المجتمع المصرى، مؤكدا حرص البنك على تقديم دعم متكامل للمشروعات التنموية فى مصر والتى تلبى احتياجات المواطنين خاصة الفئات الأكثر احتياجاً، فى ظل حرص البنك أن يكون شريكا تنمويا حقيقيا لمصر فى مختلف القطاعات.