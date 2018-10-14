«الحكومة» تعرض احتفاظ مساهمى «النيل للأقطان» بالملكية مقابل «تعويض مالى»

■ «المال» تنشر تفاصيل المفاوضات مع وزير قطاع الأعمال





■ تقدير التعويض بنسبة %10 من فارق التقييم بالإضافة لرسوم تغيير استخدام الأراضى

أحمد على:تقدمت وزارة قطاع الأعمال باقتراح لإنهاء أزمة بطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان خلال الاجتماع الثانى للوزير مع المساهمين يوم الخميس الماضى.وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال فى تصريحات خاصة لـ«المال» إن الاجتماع توصل إلى مبادئ أساسية لحل الأزمة تنتظر موافقة اللجنة الوزارية لفض المنازعات حتى تدخل حيز التنفيذ، وكذلك موافقة المساهمين على التسوية النهائية.وكشف السيد الصيفى، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب بالشركة، أن وزير قطاع الأعمال عرض على مساهمى «النيل» حل الأزمة عبر احتفاظهم بالملكية مقابل سداد تعويض مادى، استنادا إلى الفتوى التى حصل عليها حديثا من لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.وأضاف - فى تصريحات خاصة لـ«المال» - أن الوزارة ستُكلف مكتبين للاستشارات المالية بمهمة تحديد القيمة العادلة للشركة بهدف الوصول إلى حجم التعويض المطلوب سداده للدولة.وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكمًا نهائيًّا عام 2013 يقضى ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان وإعادتها للدولة، مع تعويض حاملى أسهم الشركة، وهو ما لم يُنفذ حتى الآن، فيما تم إيقاف التداول على أسهمها، ومنعها من التصرف فى أموالها منذ عام 2011.وأوضح «الصيفى» أن المستشارين الماليين سينتهون من تقاريرهم خلال 3 أسابيع، لافتًا إلى أن «توفيق» سيعرض التقارير عقب صدورها على مساهمى الشركة.وأشار إلى أن أغلبية مساهمى الشركة أبدوا موافقتهم على الحل الذى عرضه وزير قطاع الأعمال، مؤكدًا انتظارهم معرفة حجم التعويض للوصول إلى قرار نهائى بالتنسيق معه.وأوضحت مصادر أن معظم أراضى النيل لحليج الأقطان تم تخصيصها للشركة كأراض صناعية، بخلاف قطعة تم شراؤها بمحافظة المنيا بعد 6 سنوات من الخصخصة فى صورة تسوية مديونيات مع مساهمين بالشركة.وتابعت: بناء على ذلك عرض «توفيق» احتفاظ المساهمين بملكية الشركة مقابل سدادهم تعويض مالى للدولة، حسبما ورد فى تفسير لجنة الفتوى والتشريع.وأشارت إلى أن الوزارة ستكلف مكتبين معتمدين للاستشارات المالية لإعداد تقريرين عن القيمة العادلة للشركة، مع تقييم الأراضى حسب سعر السوق العقارية.وكشفت المصادر أن الطرفين قد اتفقا مبدئياً علي تحديد قيمة التعويض بنسبة %10 من الفرق بين تقييم الشركة الذى يحسب قيمة الأرض على أساس انها مخصصة للأغراض الصناعية، وتقييمها مرة أخرى بحساب سعرها السوقى كأراضى عقارية، على أن يشمل التعويض أيضاً رسوم تغيير الغرض من استخدام الأراضى، الذى تحدده المحافظة ذات الاختصاص.