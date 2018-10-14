8 معلومات عن معرض جيتكس دبى للاتصالات

دبى – محمود جمال :







تنشر بوابة المال اليوم الأحد، 7 معلومات عن النسخة الـ 38 من معرض ومؤتمر جيتكس دبى للاتصالات 2018 الذى يستضيف فعالياته مركز التجارة العالمى خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر الجارى.





1 – مساحة المعرض 1.3 مليون قدم مربع.

2-تنطلق دورة هذا العام تحت شعار " تجربة المستقبل العمرانى والخدمى".



4 – 100 ألف خبير يتحدثون فى 290 ساعة متواصلة من الندوات وجلسات النقاش 3- مشاركة 4 آلاف شركة من 100دولة حول العالم لعرض ابتكاراتها ومنتجاتها التكنولوجية





5 – 700 شركة ناشئة من 75 دولة





6 – أمازون وجوجل ومايكروسوفت وإتش بى إيه وعلى بابا أبرز الكيانات العالمية المتواجدة بالحدث .





7 – 250 جهة حكومية تقدم عروضا حية على " منصة المدن الذكية العالمية " .





8 – 8 مؤتمرات تغطى قطاعات الصحة والطاقة والتسويق الرقمى والتجزئة والمدن الذكية والتمويل والتعليم والتنقل المستقبلى