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اتصالات وتكنولوجيا
8 معلومات عن معرض جيتكس دبى للاتصالات
الأحد 14 أكتوبر 2018 02:03 ص
معرض جيتكس دبي
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معرض جيتكس دبي
دبى – محمود جمال :
تنشر بوابة المال اليوم الأحد، 7 معلومات عن النسخة الـ 38 من معرض ومؤتمر جيتكس دبى للاتصالات 2018 الذى يستضيف فعالياته مركز التجارة العالمى خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر الجارى.
1 – مساحة المعرض 1.3 مليون قدم مربع.
2-تنطلق دورة هذا العام تحت شعار " تجربة المستقبل العمرانى والخدمى".
3- مشاركة 4 آلاف شركة من 100دولة حول العالم لعرض ابتكاراتها ومنتجاتها التكنولوجية
4 – 100 ألف خبير يتحدثون فى 290 ساعة متواصلة من الندوات وجلسات النقاش
5 – 700 شركة ناشئة من 75 دولة
6 – أمازون وجوجل ومايكروسوفت وإتش بى إيه وعلى بابا أبرز الكيانات العالمية المتواجدة بالحدث .
7 – 250 جهة حكومية تقدم عروضا حية على " منصة المدن الذكية العالمية " .
8 – 8 مؤتمرات تغطى قطاعات الصحة والطاقة والتسويق الرقمى والتجزئة والمدن الذكية والتمويل والتعليم والتنقل المستقبلى
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