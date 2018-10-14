تحليل برلماني لمؤشرات صندوق النقد لمعدلات نمو الاقتصاد المصري

- الجوهري:معدل تضخم ١٤٪؜ منطقي للمرحلة الحالية

- العربي ارقامه ايجابيه الا اننا لم نصل بعد الي المعدلات التي تحل المشكلات

-عمر: الأرقام المذكورة متماشية مع برنامج الحكومة





ياسمين فواز:





رحب برلمانيون بالتقرير الاخير الصادر عن صندوق النقد الدولي على هامش اجتماعاته السنوية المنعقدة حاليا في بالي بأندوينسيا، وعلى رأسها تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" والذي ثبت خلاله الصندوق توقعاته لمعدلات النمو للاقتصاد المصري عند 5.5% خلال العام المالي الجاري، بينما توقع تراجعا تدريجيا لمعدلات التضخم،مؤكدين ان رغم ايجابيته إلا ان معدلات التضخم ستشهد مزيد من الارتفاع علي عكس توقعات الصندوق.



وتوقع خبراء الصندوق أن يواصل معدل النمو المصري خلال العام المالي 2022- 2023 الارتفاع إلى 6%، وهي نفس التوقعات التي تضمنها تقرير المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الصادر في يوليو الماضي.







من جانبه ،أكد النائب عمرو الجوهري عضو اللجنه الاقتصادية بمجلس النواب أن الأرقام التي تحدث عنها الصندوق تعتبر واقعيه لوضع الاقتصاد المصري الحالي،مضيفا ان الصندوق يحاول إن يبرز الإيجابيات في اقتصاديات الدول التي يقرضها حتي يثبت ان الخطوات الاصلاحيه طبقا للبرنامج المتبع تسير في الاتجاه السليم .







ويري الجوهري في تصريحاته ل:"المال" ان معدلات التضخم التي ذكرها التقرير وهي ١٤٪؜ تعتبر منطقيه للمرحلة الحاليّه حيث انها تصل حاليا الي ١٣.٧٪؜ ومتوقع ارتفاعها العام المقبل حال رفع الحكومه لأسعار المحروقات ،متوقعا ان يصل التضخم الي ١٥٪؜- ١٦٪؜ مع إمكانيه الانخفاض لاحقا .





واشار عضو اللجنة الاقتصادية أن معدل النمو الاقتصادي ٦٪؜ وفقا للتقرير رقم متوقع ،خاصة وأن الحكومه تسير علي هذا النمط من معدلات النمو من خلال استثمارات الطاقه والغاز والتوسع العمراني والمدخلات الدولاريه من الخارج ،بينما يري ان حجم الانتاج يمكن تحقيقه او الوصول اليه قريبا مع العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠.





وفيما يخص معدل البطاله ٩.٩٪؜ ،قال الجوهري :"اقتربنا كثيرا من هذا المؤشر نظرا لوجود الكثير من المشروعات القوميه الحالية وخاصه الاستثمار العقاري ولكنها مشروعات غير دائمه و"،مشددا علي اهميه ان يكون هناك مشروعات صناعيه توفر فرص عمله دائمه وليست مؤقته بالتزامن مع عوده السياحه مره اخري للوصول لمعدلات بطاله منخفضه .





ولفت الي امكانيه الوصول الي نسبه٢.٦٪؜ عجز الحساب الجاري من الناتج المحلي من خلال ارتفاع قيمه الناتج المحلي التي قد تصل الي ٦ تريليون جنيه عكس الان مما قد تساعد علي الوصول لهذا المستهدف .





ونوه الي أن التقرير بمثابة تقييم جيد للاوضاع الاقتصاديه بمصر ،وهو أمر إيجابي لطمأنة المستثمرين للاقتصاد المصري وايضا لنجاح خطوات الصندوق في التعامل مع الاقتصاد المصري.





وخفض الصندوق توقعاته بالتقرير لمعدل التضخم خلال العام المالي الجاري، وقال إن متوسط معدل التضخم خلال العام المالي الجاري سيصل إلى 14%، مقابل 14.4%، كان يتوقعها في تقرير المراجعة الثالثة، كما خفض صندوق النقد توقعاته للتضخم في نهاية العام المالي الجاري يونيو 2019 إلى 11.1% مقابل 13.1%، كان يتوقعها في تقرير المراجعة.





فيما ، وصف النائب اشرف العربي وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب التقرير بالجيد ، موضحا ان رغم ما تضمنه التقرير من ارقام ايجابيه الا اننا مازالنا لم نصل بعد الي المعدلات التي تحل المشكلات التي نعاني منها .





واشار العربي في تصريحاته ل:"المال"الي أن رؤية صندوق النقد التي رصدها التقرير خلال عام واحد فقط ،قائلا ":من الصعب القول بأن الخط المتصاعد".





واضاف ان النمو مازال لم يحقق ٧-٨٪؜التي نحتاج اليها ،اضافه الي عدم التمكن بعد توفير ٧٠٠الف وظيفه لخفض معدلات البطاله ،متوقعا ارتفاع مؤشرات التضخم وليس انخفاضها.













ووفقًا لبيانات صندوق النقد فإن متوسط التضخم خلال العام المالي 2022- 2023 سيصل 7%.





من ناحيته ،اكد النائب عصام الفقي امين سر لجنه الخطة والموازنة بمجلس النواب ان التقرير عكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته علي التعافي بعد ثورة يناير،مضيفا ان التقرير بمثابة شهادة دولية بأن اقتصادنا بدأ في التعافي من خلال المشروعات العملاقه من انشاء ١٤مدينهدجديدة و شبكة الطرق وغيرها من الانجازات المختلفك التي من شأنها تحقيق انطلاقه في الاستثمارات .





وتابع الفقي في تصريحاته ل"المال":التقرير وما تضمنه من أرقام هي شهادة للقيادة السياسية بأنها تدير بطريقة سليمة وهو ما نتج عنه نمو حقيقي .





ورحب النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بالتقرير ،قائلا :"الارقام المذكورة به متماشية مع برنامج حكومة المهندس مصطفي مدبولي الذي وافق عليه البرلمان ،مؤكدا انه تقرير إيجابي.





ولفت عمر في تصريحاته ل"المال" الي ان الاسواق الناشئة وما يشهده اقتصاديات الدول الاخري من صعوبات شديدة يبعث برسالة ان المصريون ابطال.





وكان الصندوق أوصى البنك المركزي بالمحافظة على السياسة النقدية المتشددة لاحتواء الآثار التضخمية المترتبة على زيادة أسعار الوقود والكهرباء، بحسب بيان صادر في يوليو الماضي.





وبحسب الصندوق فإن الاحتياطي النقدي الأجنبي القوي ومرونة سعر الصرف، تجعل الاقتصاد في وضع جيد لمواجهة أي تسارع في خروج الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا على أنه "من المهم الحفاظ على أطر الاقتصاد الكلي سليمة وتنفيذ سياسات متسقة، مما يؤدي إلى نجاح استقرار الاقتصاد الكلي".





وشهدت مصر خروج ما يزيد على 7 مليارات دولار من استثمارات الأجانب في أدوات الدين الخارجية، خلال الأشهر الماضية.