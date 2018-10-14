بهدف وحيد.. تونس تؤمن صدارة مجموعة مصر بفوزها علي النيجر

علي المصري:





حقق المنتخب التونسي فوزاً صعباً بهدف نظيف على منتخب النيجر، السبت، في المرحلة الثالثة من منافسات المجموعة العاشرة ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019.





سجل المدافع مهدي مرياح هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 17، ليرفع منتخب نسوى قرطاج، رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة، بفارق 3 نقاط عن منتخب مصر الثاني، فيما يحتل منتخب سوازيلاند المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة بفارق الأهداف أمام منتخب النيجر الأخير.