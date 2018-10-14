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بورصة وشركات
مؤشر شنغهاى المركب يهبط 10 % فى أسبوع
الأحد 14 أكتوبر 2018 01:31 ص
مؤشر شنغهاى
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مؤشر شنغهاى
خالد بدر الدين:
هوى مؤشر شنغهاى المركب بأكثر من 10 % خلال الأسبوع الماضى لينزل لأقل من 2600 نقطة ليسجل أدنى مستوى منذ أواخر عام 2014 مع هبوط أسعار أسهم أكثر من 1000 شركة بالحد اليومى البالغ أكثر من 10 % .
وذكرت وكالة بلومبرج إن مؤشر شنغهاى المركب لأسهم كبرى الشركات الصينية خسر حوالى 24 % خلال ال 12 شهرا الماضية ليسجل المؤشر أسوأ أداء بين 94 مؤشر يتتبعها المحللون حول العالم الذين أكدوا إن معظم الخسائر تكبدها أسهم الشركات الصينية خلال العام الجارى.
وهبط أيضا مؤشر هانج سينج لكبرى الشركات الصينية المدرجة فى بورصة هونج كونج بحوالى 3.5 % فى نهاية الأسبوع الماضى فى أكبر خسارة يومية منذ 8 شهور بقيادة شركة تينسينت هولدينج للتكنولوجيا وصاحبة أكثر الأسهم قيمة ف بورصات آسيا والت ىانخفضت أسعار أسهمها بأكثر من 6.8 % لتواصل موجة خسائرها لليوم العاشر لتسجل أطول موجة انخفاض فى تاريخها. level not even
وانخفضت أسعار أسهم العديد من شركات الاتصالات والتكنولوجيا فى بورصة شنغهاى ومنها شركة ZTE وشركة 360 سيكيوريتى بأكثر من 9 % كما هوت أسعار أسهم شركة بر ادا للمنتجات الفاخرة بحوالى 10 % وشركة جيانجشى جانفينج لبطاريات الليثيوم اللازمة للسيارات الكهربائية بهبوط أسعار أسهمها بحوالى 33 % بسبب الحرب التجارية مع واشنطن التى فرضت رسوم جمركية مرتفع بلغت حوالى 25 % على الواردات الصينية.
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