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اتصالات وتكنولوجيا
فيديو| بعد تلقيه 3 ضربات.. هل يتحمل مستخدم فيس بوك مسئولية مشاركة ذكرياته
الأحد 14 أكتوبر 2018 01:03 ص
شركة فيسبوك تعتزم إضافة ميزة جديدة
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شركة فيسبوك تعتزم إضافة ميزة جديدة
المال - خاص:
تلقى فيسبوك خلال العام الجاري، 3 ضربات، فهل يتحمل المستخدم مسئولية تجاه مشاركة ذكرياته وبياناته على موقع التواصل الاجتماعي المشار إليه.
الواقعة الأخيرة التي ضربت موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، في سبتمبر الماضي، كانت الـ "View As"، حيث أخترق فيها هاكر حوالي 50 مليون حساب لمستخدمي الموقع.
أفادات شركة "لايتر وغوردون" الإنجليزية للاستشارات القانونية أنه يحق للمضارين من سرقة بيانات فيسبوك -إذا ثبت ذلك- الحصول على مبلغ مالي كتعويض يصل إلى 6000 جنيه إسترليني، وفقا للقانون.
قال نائب رئيس جهاز تنظيم الاتصالات لشئون الأمن السيبراني، الدكتور شريف هاشم، إنه إذا ثبت تقصير إدارة الفيسبوك تجاه أحد القواعد التي يضعها الاتحاد الأوروبي فمن المحتمل تغريمهم.
في السياق ذاته تحدث رئيس مجموعة تأمين المعلومات بغرفة صناعة تكنولوجيا الاتصالات CIT، الدكتور عادل عبد المنعم -تحدث-، حول خطورة مشاركة البيانات والذكريات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
في هذا التقرير يجيب المال على الأسئلة التالية، هل هناك مسئولية يتحملها المستخدم العادي عند مشاركة ذكرياته وبياناته عبر الموقع، وما حجم الغرامات المتوقع أن يتحملها "الفيسبوك، وإلى أي مدى تتأثر الدول العربية ومؤسساتها بمثل هذه الهجمات؟.
فيس بوك
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