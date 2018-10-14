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اتصالات وتكنولوجيا
مواصفات أول سيارة أجرة ذاتية القيادة فى جيتكس دبى
الأحد 14 أكتوبر 2018 12:58 ص
أول سيارة أجرة ذاتية القيادة فى جيتكس دبى
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أول سيارة أجرة ذاتية القيادة فى جيتكس دبى
دبى – محمود جمال:
تطلق هيئة الطرق والمواصلات فى دبى اليوم الأحد على هامش فعاليات الدورة الـ 38 من معرض ومؤتمر جيتكس دبى للاتصالات الذى يعقد خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر الجارى بمركز التجارة العالمى فى مدينة دبى أول سيارة أجرة ذاتية القيادة .
وتم تصميم السيارة الجديدة بالشراكة مع واحة دبى للسيليكون وشركة دى جى وورلد لتطبيقات الروبوتات والذكاء الاصطناعى ، ومن المقرر أن يتم تشغيل المركبة تجريبيا على مسارات خاصة فى واحة دبى للسيليكون .
وتحتوى السيارة على كاميرات وأجهزة استشعار لقراءة حالة الطريق، والتحكم بالمركبة وتجنّب الاصطدام بأي جسم، كما تتضمن أيضا أنظمة الكترونية تساعد على تحقيق التكامل بين أنظمة النقل والمواصلات من خلال تسهيل تنقل ركاب وسائل النقل الجماعي، وبالأخص مترو دبى .
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