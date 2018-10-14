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نقل وملاحة
بعد جولة مفاجئة لرئيس الهيئة.. إحالة عدد من مسؤولي السكة الحديد للتحقيق
الأحد 14 أكتوبر 2018 12:43 ص
رئيس هيئة السكة الحديد
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رئيس هيئة السكة الحديد
المال - خاص:
قام مساء السبت المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد بجولة مفاجأة فى نطاق منطقة وسط الدلتا شملت خطى طنطا المنصورة والسنطة محلة روح تفقد فيها عدد من المزلقانات والبلوكات والمحطات والقطارات للتاكد من التزام العاملين بالوظائف الحرجة للسلامة وطوائف التشغيل من تنفيذ إجراءات وتعليمات السلامة والقيام بمهامهم الوظيفية وكذلك مراجعة السجلات المعتمدة ذات الصلة بسلامة وأمان مسير القطارات، واثناء الجوله قرر تحويل بعص المسئولين والمستويات الإشرافية ومسئولى التشغيل والاشارات بقسم محلة روح للتحقيق لعدم الانضباط فى العمل وتنفيذ تعليمات السلامة.
وشدد رئيس الهيئة على الشركات المنفذة لتطوير المحطات على سرعة الانتهاء طبقا للبرامج الزمنية المحددة كما اكد أن الغرض من المرور والتفتيش المفاجئ الليلى على العاملين بالوظائف الحرجة والذى يتضمن مراجعة شاملة فى مواقع العمل داخل البلوكات وايراج الاشارات والمزلقانات والمحطات والقطارات وكذا تم التاكيد على اهميه المرور على السكك والتحاويل والاحواش للتأكد من تنفيذ برامج الصيانه المقررة والعمل على تحقيق زيادة معدلات السلامة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للركاب.
ياتى ذلك ضمن الجولات الليلية المفاجئة التى يقوم بها رئيس الهيئة لإعادة الانضباط لكافة العاملين بالهيئة وخاصة العاملين بالوظائف الحرجة والذى يتضمن مراجعة شاملة فى مواقع العمل وقيام كل منهم بمقتضى الواجب الوظيفى بهدف توفير سلامة وأمان حركة مسير القطارات.
السكك الحديدية
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