رئيس الأركان يبحث في واشنطن تنسيق الجهود للقضاء على الإرهاب

الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة

بدور إبراهيم:



وصل الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لحضور مؤتمر رؤساء أركان الدول المشاركة فى الحرب على المنظمات المتطرفة، وذلك بدعوة رسمية من رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية .



يناقش المؤتمر خلال فعالياته عدد من الملفات والموضوعات المرتبطة بتنسيق الجهود الإقليمية والدولية الرامية للقضاء على الإرهاب ومجابهة التهديدات والتحديات التى تستهدف الأمن والإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط .



كما يجرى الفريق محمد فريد خلال الزيارة لقاء ثنائى مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية يستهدف دعم علاقات الشراكة والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين .