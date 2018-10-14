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رياضة

مصر تفوز بلقب البطولة العربية لسباعيات الرجبي

مصر تفوز بلقب البطولة العربية لسباعيات الرجبي
مصر تفوز بلقب البطولة العربية لسباعيات الرجبي
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اتحاد الرجبي ينهى استعداداته لاستضافة البطولة العربية الرابعة
مصر تفوز بلقب البطولة العربية لسباعيات الرجبي

المال - خاص:

توج منتخب مصر للرجبي بلقب البطولة العربية الرابعة لسباعيات الرجبي، والتي استضافها المركز الأوليمبي بالمعادي، على مدار يومي الجمعة والسبت ، ذلك بعد فوزه على نظيره الإماراتي في المباراة النهائية بنتيجة ٢٢/ صفر، وحل المنتخب الأردنى فى المركز الثالث.

سيطر المنتخب على المباراة من بدايتها حتى إطلاق الحكم صافرة النهاية، بفضل سرعة وتحركات نجوم الفريق الذى ضم يسرى سامى (كابتن)، ومحمد خالد ، وأحمد حسام ، ومحمود سليمان ، وأحمد عبد العزيز، واحمد شتا ، ومروان أحمد وسيف سنباطى، واحمد السيد ، واحمد خالد ، ومحمد صبحى، وعمر يسرى ، ويضم الجهاز الفنى محمد مصطفى مديرا فنيا ، ومصطفى قدرى معالجا ، وسعيد عبد القادر مدرب أحمال ، ويوسف النيال إداريا.

وكان منتخب الأردن قد أنهى منافسات اليوم الأول من البطولة بتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن منتخب مصر ، إلا أن خسارته اليوم أمام الإمارات، أنهت حظوظه في المنافسة على اللقب ، ليحل محله المنتخب الاماراتى .

وأقيمت اليوم ضمن منافسات البطولة ٨ مواجهات أخرى وجاءت نتائجها كالتالي: 

فوز مصر على السودان ٧٢/٠
فوز ليبيا على العراق ٢٦/٠
فوز الامارات على الاردن ١٤/١٢
فوز العراق على السودان ١٤/٠
فوز مصر على الاردن ٢٤/٥
فوز الامارات فازت على ليبيا ٢٤/١٢

وفي مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس فاز العراق على السودان ٥/٠ ليحصد المركز الخامس، فيما حسم الاردن المركز الثالث بالفوز على ليبيا ٢١-١٢.

وقام حسام صاحب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى ومعه قيس الضالعى رئيس الاتحاد العربى بتكريم الحكام والمنتخبات الثلاثة الأولى بمنحهم الميداليات التذكارية ، وحصل المنتخب السودانى على كأس الروح الرياضية ، ثم تسلم يسرى سامى كابتن المنتخب المصرى كأس البطولة ، وحمله مع زملائه وسط أجواء احتفالية رائعة .
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