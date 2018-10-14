الجيزة ترفع كفاءة المحاور البديلة لمواجهة الاختناقات المرورية

بدور إبراهيم:





بدأت محافظة الجيزة تطوير العديد من المحاور المرورية والطرق البديلة لمواجهة أي اختناقات مرورية قد تحدث أثناء أعمال تنفيذ الخط الرابع للمشروع القومي لمترو الأنفاق.





وأكد اللواء أحمد راشد، محافط الجيزة، أنه جارٍ تطوير وتوسعة شوارع المطبعة وضياء والتعاون بحي العمرانية باعتبارها أحد أهم المحاور المرورية التي تربط بين شارعي الهرم والملك فيصل.





وأشار إلى أنه تم رفع الإشغالات والتعديات للمحالّ والمقاهي بالشوارع، مع تكليف حى العمرانية بالمرور الدوري على المناطق التى تم إزالة الإشغالات منها؛ للتأكد من عدم تكرار المخالفة.





ولفت إلى أنه تم زيادة حارتين لشارع المطبعة لتوسعته، إضافة إلى إزالة الجزيرة الوسطى به لتطويرها وتجميلها واستخدامها فى أعمال التوسعة.





وكلف المحافظ الهيئة العامة للنظافة والتجميل برفع أي تراكمات أو مخلفات من الشوارع وزراعة الأشجار والمساحات الخضراء بالأماكن المؤهلة للزراعة.



