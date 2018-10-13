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رياضة
محافظ مطروح يتابع الأنشطة الرياضية بمركز شباب الهلال بالكيلو 7
السبت 13 أكتوبر 2018 10:31 م
مجدي الغرابلي محافظ مطروح
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مجدي الغرابلي محافظ مطروح
معتز محمود
تفقّد اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، مركز شباب الهلال بحي الشروق بالكيلو 7؛ لمتابعة أنشطة مركز الشباب، بحضور المهندس تامر سعيد السكرتير العام، والنائب سليمان فضل عضو مجلس النواب، وخالد عبد الحميد مدير مديرية الشباب والرياضة، والقيادات التنفيذية المعنية بالمحافظة.
حيث قام محافظ مطروح بتفقّد صالة الجمانيزيوم والمكتبة للتعرف على كل ما يقدمه مركز شباب الهلال للمواطنين.
كما تابع المحافظ الأنشطة الرياضية بمركز الشباب، بدأ بعرض لفريق الكاراتيه والذى قدم عرضًا للفنون القتالية بين اللاعبين بمختلف الأعمار.
وحرص المحافظ على التقاط الصور التذكارية مع فريق الكاراتيه وكرة القدم للناشئين والشباب وحثهم على المنافسة في جميع البطولات.
ووجه مدير مديرية الشباب والرياضة الشكر لمحافظ مطروح على تقديم الدعم لمراكز الشباب في كل الألعاب الرياضية للمنافسة فى الألعاب الفردية والجماعية على مستوى الجمهورية.
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