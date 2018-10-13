محافظ مطروح يشارك في مبادرة شارك ونظف بحي الشروق بالكيلو 7

معتز محمود





شارك اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، صباح اليوم السبت، الشباب في مبادرة "شارك ونظف" بحي الشروق بالكيلو 7 بمدينة مرسى مطروح، بمشاركة فتيات وشباب مراكز الشباب على مستوى المحافظة، بحضور المهندس تامر سعيد السكرتير العام، والنائب سليمان فضل عضو مجلس النواب، وخالد عبد الحميد مدير مديرية الشباب والرياضة، والقيادات التنفيذية المعنية بالمحافظة.





حيث تفقّد المحافظ أعمال التطوير والتجميل التى يقوم بها الشباب من نظافة ودهانات وزرع أشجار بحي الشروق، مشيدًا بدور المرأة ومشاركتها المجتمعية، مبديًا إعجابه بحماس الشباب ومشاركته الفعالة في العمل العام للنهوض بمحافظتهم الواعدة.





وأكد المحافظ ضرورة استغلال طاقة الشباب فى عملية التنمية والبناء للنهوض بمصرنا الجديدة التى نحلم بها.





ووجه محافظ مطروح بتقديم كل التيسيرات والتسهيلات للشباب خلال مبادرة "شارك ونظف"، مع توفير كل المعدات اللازمة لهم بالتنسيق مع مجلس مدينة مرسى مطروح.



