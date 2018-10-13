مجلة أمريكية: الفراعنة ابتكروا أول صبغة صناعية لتوليد الكهرباء

الفراعنة

خالد بدر الدين



نشرت المجلة الأمريكية للفيزياء التطبيقية فى عددها هذا الشهر إن قدماء المصريين استطاعوا منذ آلاف السنين ابتكار صبغة زرقاء والتى تعد أول صبغة صناعية فى العالم و كانوا يستخدمونها فى تلوين صور الآلهة وأعضاء الأسرة المالكة لتبدو ساطعة وكأن الضوء ينبعث منها .



وصنع قدماء المصريين هذه الصبغة الزرقاء من سيليكات الكالسيوم وسيليكات النحاس وتعرف الآن باسم الصبغة المصرية الزرقاء ويمكن استعمالها فى توفير الطاقة و توليد الكهرباء.



و أعلن اليوم السبت الباحثون فى معمل بيركيلى القومى الأمريكى للأبحاث العلمية إن الأسطح المغطاة بالصبغة الزرقاء التى كان يستخدمها الفراعنة فى مصر القديمة يمكنها انعكاس الضوء المرئى الساقط عليها على شكل أشعة ضوئية قريبة من الأشعة دون الحمراء وأن تأثير الضوء المنعكس أقوى بعشر مرات من الاعتقاد السائد من قبل.



وأكد هؤلاء الباحثون إن هذه الصبغة الزرقاء ينبعث منها حوالى 100 % من الفوتونات أو الوحدات الضوئية التى تسقط عليها وتحقق ذلك بمعدل كفاءة طاقة حوالى 70 % حيث أن الفوتونات دون الحمراء لا تحمل نفس مقدار الطاقة التى تحملها فوتونات الضوء المرئى.



ويأمل بول بيردال رئيس فريق الباحثين فى معمل بيركيلى فى استخدام الصبغة الزرقاء المصرية فى طلاء التندات ( مظلات أو ستائر الشبابيك والنوافذ من الخارج) لتعكس ضوء الشمس وبالتالى تحافظ على برودة الحجرات فى الأجواء الحارة مما يقلل الحاجة إلى جهزة التكييف التى تستهلك كميات ضخمة من الطاقة.



ورغم أن الطلاء الأبيض يستخدم لهذا الغرض إلا أنه يستخدم على الأسطح المستوية فقط التى لا يمكن رؤيتها من على الأرض ولكن الصبغة الزرقاء المصرية أفضل للأسطح المائلة التى يمكن رؤيتها بسهولة من على الأرض.



كما أن هذه الصبغة الزرقاء عندما تستعمل لطلاء زجاج النوافذ فإن الضوء القريب من الأشعة دون الحمراء المنبعث منها يمكن أن تمتصه الخلايا الشمسية الموضوعة حول حواف الوافذ وتحوله إلى طاقة كهربائية.