أسعار الذهب اليوم السبت فى مصر 13-10-2018| استقرار عيار 21

عمر سالم





استقرت أسعار الذهب الآن فى مصر 13- 10- 2018 فى نهاية تعاملات اليوم، مقارنة ببداية التعاملات، على خلفية استقرار أسعار أوقية الذهب بالبورصة العالمية.

أسعار الذهب في مصر الآن:





- أسعار الذهب عيار 21 في مصر الآن 607 جنيهات.





- أسعار الذهب عيار 18 في مصر الآن 520 جنيهًا.





- أسعار الذهب عيار 24 في مصر الآن 693 جنيهًا.



