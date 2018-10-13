أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم السبت فى مصر 13-10-2018| استقرار عيار 21

أسعار الذهب
أسعار الذهب
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أسعار الذهب

عمر سالم

استقرت أسعار الذهب الآن فى مصر 13- 10- 2018 فى نهاية تعاملات اليوم، مقارنة ببداية التعاملات، على خلفية استقرار أسعار أوقية الذهب بالبورصة العالمية.
 
أسعار الذهب في مصر الآن:

- أسعار الذهب عيار 21 في مصر الآن 607 جنيهات.

- أسعار الذهب عيار 18 في مصر الآن 520 جنيهًا.

- أسعار الذهب عيار 24 في مصر الآن 693 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب الآن فى مصر  4855 جنيهًا.
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