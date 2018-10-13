مستشار رئيس الوزراء ينفي زيادة أسعار الوقود مطلع 2019





المال- خاصنفي هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، مساء السبت زيادة أسعار الوقود مطلع العام المقبل.جاء ذلك عبر صفحة "يونس" عبر "فيسبوك"، مساء اليوم معلقا على ما يتم تداوله عن إعلان الحكومة زيادة أسعار الوقود في عام 2019 بنسبة 25%وقال يونس: " كل هذا كذب ليس صحيحا جملة وتفصيلا"، مضيفا : "حرب شائعات".