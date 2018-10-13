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اقتصاد وأسواق
مستشار رئيس الوزراء ينفي زيادة أسعار الوقود مطلع 2019
السبت 13 أكتوبر 2018 08:23 م
البنزين
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البنزين
المال- خاص
نفي هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، مساء السبت زيادة أسعار الوقود مطلع العام المقبل.
جاء ذلك عبر صفحة "يونس" عبر "فيسبوك"، مساء اليوم معلقا على ما يتم تداوله عن إعلان الحكومة زيادة أسعار الوقود في عام 2019 بنسبة 25%
وقال يونس: " كل هذا كذب ليس صحيحا جملة وتفصيلا"، مضيفا : "حرب شائعات".
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