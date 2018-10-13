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بنـــوك
غادة والي : بنك ناصر يوفر 30 ألف جنيه لوحدات البيت الريفي بكلابشة
السبت 13 أكتوبر 2018 08:11 م
الدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي
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الدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي
المال- خاص
صرحت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بأنه في إطار تكليفات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تستهدف الاهتمام بمحدودي الدخل والعمل على الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، ومن خلال دور البنك بتقديم العديد من الخدمات لكل شرائح المجتمع، سواء الخدمات المصرفية المختلفة من تمويلات وودائع واستثمارات وغيرها من الخدمات المختلفة أو الخدمات الاجتماعية التي تم تأسيس البنك في الأصل للعمل في إطارها، والقائمة على ركيزة توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي؛ بهدف الوصول لتحقيق حياة كريمة للمواطنين- فقد تمت الموافقة على قيام البنك بتمويل مشروع البيت الريفي بمنطقة كلابشة بأسوان بالتعاون مع المحافظة.
وأشارت غادة والي إلى أن قيمة التمويل تبلغ 30 ألف جنيه للوحدة الواحدة بدون فوائد وإنما مصاريف إدارية 5% سنويًّا، وتصل مدة التمويل إلى 60 شهرًا، ويستطيع المستفيد من مشروع تملّك الوحدة السكنية إنهاء إجراءات التعاقد مع البنك للحصول على التمويل من خلال فرعه بأسوان أو فرع القاهرة.
وقال الدكتور شريف فاروق، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر، إن مشروع تملك البيت الريفي يهدف إلى مساعدة الأُسر الأكثر احتياجًا في الحصول على وحدة سكنية مدعمة من محافظة أسوان، موضحًا أن الفئات المستهدفة هم أهالي كلابشة من سن 21 حتى 65 عامًا عند المنح.
وأضاف أن البنك يعتزم تقديم تمويلات لكل الملفات المرسلة من المحافظة، موضحًا أن المستندات المطلوبة هي أصل خطاب التخصيص باسم المقترض، إيصال سداد الدفعة المقدمة، إيصال مرافق حديث، بحث اجتماعى من الشئون الاجتماعية يفيد بأحقية الحصول على التمويل المدعم من البنك، ضامن من الدرجة الأولى، صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
جدير بالذكر أن مشروع البيت الريفى يضم 300 بيت بمساحات تتراوح بين 90 و180م بمنطقة كلابشة في محافظة أسوان.
وزارة التضامن الاجتماعي
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