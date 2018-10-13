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رياضة
الزمالك يستعد للاتحاد فى البطولة العربية بمباراة ودية
السبت 13 أكتوبر 2018 08:00 م
كريستيان جروس
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كريسيتيان جروس
على المصرى:
طلب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من الجهاز الإداري للفريق، الاتفاق على مباراة ودية خلال الأسبوع المقبل، لاستغلالها في تجهيز اللاعبين، بعد العودة من الراحة التي منحها الجهاز الفني لهم، لمدة 5 أيام.
ومن المنتظر أن يعود الفريق للتدريب يوم الخيميس المقبل، استعدادا للقاء الاتحاد السكندري، يوم 27 أكتوبر الحالي، في دور الـ16 لبطولة كأس "زايد" للأندية "البطولة العربية"، الذى سيقام على ملعب الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية.
وتواصل جروس مع الإنجليزي كونلي أودي محلل الآداء وأخصائي تطوير اللاعبين، لتجهيز تقرير عن الفريق السكندرى، لدراسته مع بداية الإعداد للقاء، خاصة بعدما تولى حلمي طولان، تدريب الفريق مؤخرا، وتحسنت النتائج بشده تحت قيادته.
رياضة
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